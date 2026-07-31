Geçmişten geleceğe uzanan güçlü bir üniversite: BEUN

Akademik birikimini güçlü uygulama altyapısıyla buluşturan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), köklü geçmişi, uluslararası standartlardaki eğitim anlayışı, çevreci kampüsleri ve öğrenci odaklı yaklaşımıyla YKS tercih döneminde adayların dikkatini çekiyor. Yaklaşık 30 bin öğrencisi ve 123 bine yaklaşan mezunuyla eğitim hayatına yön veren üniversite, bilimsel üretimden teknolojiye, sağlıktan spora kadar birçok alanda sunduğu imkânlarla öne çıkıyor.

102 YILLIK EĞİTİM GELENEĞİ

Kökleri 1924 yılına uzanan BEUN, bugün 13 kampüste eğitim veren güçlü akademik yapısıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Üniversite bünyesinde 16 fakülte, 9 meslek yüksekokulu, 3 yüksekokul, 1 devlet konservatuvarı ve 34 uygulama ve araştırma merkezi bulunuyor. Geniş akademik yelpazesiyle öğrencilerine çağın ihtiyaçlarına uygun eğitim olanakları sunan üniversite, araştırma ve üretim odaklı yapısıyla dikkat çekiyor. TÜRKIYE'NIN EN

ÇEVRECİ ÜNİVERSİTELERİ ARASINDA

Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarıyla uluslararası platformlarda da adından söz ettiren BEUN, GreenMetric değerlendirmelerinde Türkiye'nin en çevreci üniversitesi seçildi. Üniversite, çevre dostu kampüs uygulamaları ve sürdürülebilir yaşam anlayışıyla bu alandaki çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

KAMPÜS YAŞAMI EĞİTİMİN ÖTESİNE GEÇİYOR

BEUN, öğrencilerine yalnızca akademik eğitim değil, zengin bir sosyal yaşam da sunuyor. 180'i aşkın öğrenci topluluğu; bilim, teknoloji, sanat, kültür ve spor alanlarında yıl boyunca çok sayıda etkinlik düzenliyor. Her yıl gerçekleştirilen BEUNFEST ise konserlerden spor turnuvalarına, bilimsel söyleşilerden kültürel etkinliklere kadar geniş kapsamlı organizasyonlarla kampüs yaşamına hareket katıyor. Modern kütüphaneler ve sosyal yaşam alanları da öğrencilerin gelişimini destekleyen önemli unsurlar arasında yer alıyor.

ULAŞIM AVANTAJI SAĞLIYOR

Merkezî konumda bulunan kampüsleri, KYK yurtlarına yakınlığı ve gelişmiş ulaşım ağıyla öğrencilerine kolay erişim sağlayan üniversite, Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlere karayolu, demiryolu ve havayolu bağlantılarıyla da önemli avantaj sunuyor. Özellikle Çaycuma Havalimanı üzerinden İstanbul'a kısa sürede ulaşılabilmesi, öğrencilerin ulaşımını kolaylaştırıyor. BEUN, Erasmus+ kapsamında 43 ülkede 320 anlaşmasıyla öğrencilerine yurt dışında eğitim ve staj yapma fırsatı sunuyor. Uluslararası iş birlikleri sayesinde öğrenciler farklı kültürleri tanırken akademik ve mesleki deneyimlerini de geliştirme imkânı buluyor.

ENERJİ VE DİJİTAL TEKNOLOJİLERDE ÖNCÜ PROGRAMLAR

Türkiye'de ilk kez açılan Açık Deniz Sondaj Teknolojileri ile Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi programlarıyla enerji sektörüne nitelikli insan kaynağı yetiştiren üniversite, yazılım, bilişim sistemleri, bulut bilişim ve dijital teknolojiler alanındaki programlarıyla da geleceğin mesleklerine yönelik eğitim veriyor.

GIRİŞİMCİLİĞE GÜÇLÜ DESTEK

BEUN Teknoloji Transfer Ofisi ve Zonguldak TEKNOPARK iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında öğrenciler; Ar-Ge projeleri, girişimcilik eğitimleri, mentorluk hizmetleri ve teknoloji geliştirme süreçlerinde aktif rol alabiliyor. Üniversite-sanayi iş birlikleri sayesinde öğrenciler mezun olmadan sektör deneyimi kazanma fırsatı elde ediyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör