Geleceğe İnönü Üniversitesi’yle hazırlanın

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, 2022-2023 eğitim öğretim yılı için üniversite tercihi yapacak öğrencilere tavsiyelerde bulundu. İnönü Üniversitesi'nin 47 yıllık tarihiyle köklü bir üniversite olduğuna vurgu yapan Rektör Kızılay "İnönü Üniversitesi tercihlerde birinci sıraya yazılacak bir üniversitedir" değerlendirmesini yaptı. Rektör Kızılay, ayrıca öğrencilerin tercih edecekleri üniversitelerde donanımlı akademik kadro, iyi düzeyde altyapı, sosyal yaşama uygun kampüs olanakları ile nitelikli sosyal ve kültürel faaliyetler gibi özellikleri bulması gerektiğini hatırlattı. SAĞLIKTA İDDİALI
Rektör Kızılay sağlık alanında çok güçlü bir üniversite olduklarını belirterek "Bu noktada 8. Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal'ın Tıp Fakültesi ile Turgut Özal Tıp Merkezi'ni üniversitemize kazandırmış olmasının payı çok büyük. Zamanla sağlık alanındaki tüm bölüm ve programları üniversitemizde açarak bu alanda çok güçlü bir konuma geldik. Önlisans düzeyinde ise Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'muz var. Öğrencilerimiz teorik eğitimlerini buralarda alıyor" diye konuştu.
SAYILARLA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
3 Yerleşke (Merkez Kampüs, Malatya MYO, Malatya OSB MYO)
Uluslararası Ödüllü Merkez Kampüs
Dünya Yeşil Kampüs Sıralamasında 310'uncu
14 Fakülte, 155 Bölüm
6 Enstitü, 237 Program
2 Yüksekokul,
4 Meslek Yüksekokulu, 36 Program
40 Bin Öğrenci
1700 Akademik Personel
6 Kütüphane
36 Çok Amaçlı Spor Tesisi
24 Farklı Branşta 52 Spor Takımı
93 Öğrenci Topluluğu
2022 YKS KONTENJANLARI
Lisans: 5 bin 307 Ön Lisans: bin 814 Lisansüstü: 2 bin 20 Uluslararası Öğrenci: bin 90 Yatay Geçiş: 459 Genel Kontenjan Toplamı: 10 bin 690