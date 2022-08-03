Geleceğe İnönü Üniversitesi’yle hazırlanın

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, 2022-2023 eğitim öğretim yılı için üniversite tercihi yapacak öğrencilere tavsiyelerde bulundu. İnönü Üniversitesi'nin 47 yıllık tarihiyle köklü bir üniversite olduğuna vurgu yapan Rektör Kızılay "İnönü Üniversitesi tercihlerde birinci sıraya yazılacak bir üniversitedir" değerlendirmesini yaptı. Rektör Kızılay, ayrıca öğrencilerin tercih edecekleri üniversitelerde donanımlı akademik kadro, iyi düzeyde altyapı, sosyal yaşama uygun kampüs olanakları ile nitelikli sosyal ve kültürel faaliyetler gibi özellikleri bulması gerektiğini hatırlattı. SAĞLIKTA İDDİALIRektör Kızılay sağlık alanında çok güçlü bir üniversite olduklarını belirterek "Bu noktada 8. Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal'ın Tıp Fakültesi ile Turgut Özal Tıp Merkezi'ni üniversitemize kazandırmış olmasının payı çok büyük. Zamanla sağlık alanındaki tüm bölüm ve programları üniversitemizde açarak bu alanda çok güçlü bir konuma geldik. Önlisans düzeyinde ise Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'muz var. Öğrencilerimiz teorik eğitimlerini buralarda alıyor" diye konuştu.3 Yerleşke (Merkez Kampüs, Malatya MYO, Malatya OSB MYO)Uluslararası Ödüllü Merkez KampüsDünya Yeşil Kampüs Sıralamasında 310'uncu14 Fakülte, 155 Bölüm6 Enstitü, 237 Program2 Yüksekokul,4 Meslek Yüksekokulu, 36 Program40 Bin Öğrenci1700 Akademik Personel6 Kütüphane36 Çok Amaçlı Spor Tesisi24 Farklı Branşta 52 Spor Takımı93 Öğrenci TopluluğuLisans: 5 bin 307 Ön Lisans: bin 814 Lisansüstü: 2 bin 20 Uluslararası Öğrenci: bin 90 Yatay Geçiş: 459 Genel Kontenjan Toplamı: 10 bin 690