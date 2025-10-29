Geleceğe kod yazıyorlar

Kuveyt Türk'ün teknoloji iştiraki Architecht ile birlikte yürüttüğü "Geleceğe Yazılım" projesi, Konya'daki öğrencileri teknolojiyle buluşturdu. Erdem Beyazıt Ortaokulu ve Seyit Ulugülyağcı İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen eğitimlerde öğrenciler, uygulamalı robotik ve kodlama atölyelerine katılarak teknolojiyle üretmenin heyecanını yaşadı. Etkinlikte konuşan Kuveyt Türk İnsan Kaynakları ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Semih Sel projeyi bir eğitim programından öte geleceğe yapılan bir yatırım olarak gördüklerini belirterek "Bu proje, genç zihinleri teknolojiyle, özellikle robotik ve kodlamayla tanıştırıyor. Biz biliyoruz ki geleceğin dünyasında fark yaratacak olanlar, teknolojiyi yalnızca kullanan değil, onu üreten ve dönüştüren çocuklar olacak" dedi. Kuveyt Türk, 2018 yılında "Geleceği Değerlerimizle Kodlayalım" anlayışıyla başlattığı projeyi, 2023'te "Geleceğe Yazılım" adıyla genişletti. Bugüne kadar 174 okulda bilgisayar laboratuvarı kuruldu, 2400'ün üzerinde bilgisayar bağışlandı. 2024 PRİDA İletişim Ödülleri'nde UNICEF tarafından "Çocuklara Umut Dağıtan Kampanyalar" kategorisinde ödül kazanan proje, Türkiye genelinde çocuklara erken yaşta üretme, paylaşma ve değerleriyle geleceği şekillendirme fırsatı sunmaya devam ediyor.