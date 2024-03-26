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Giriş Tarihi: 26.3.2024 10:50 Son Güncelleme: 26.3.2024 11:13

“Geleceğe nefes oldular”

Adana Yüreğir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çevre Kulübü öğrencileri, Adana Orman Bölge Müdürlüğünün “Dünya Ormancılık Günü ve Haftası” etkinlikleri çerçevesinde Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi kampüsünde düzenlenen “Geleceğe Nefes” fidan dikme etkinliğine katılarak çok sayıda kızılçam, ardıç ve servi fidanını toprakla buluşturdu.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
“Geleceğe nefes oldular”

Yüreğir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdiresi Gülay Atcı, "Çevre Kulübü öğrencilerimizin Geleceğe Nefes fidan dikme etkinliğine katılmalarını çok anlamlı buluyoruz.

Geleceğin Türkiye'si çevreye duyarlı, yeşili seven, doğayı koruyan bireylerle daha güzel ve yaşanabilir olacaktır. Adana Orman Bölge Müdürlüğünün idareci ve personeline, öğrencilerimizi etkinlik alanına taşıyan Yüreğir belediyesine, okulumuz müdür yardımcılarına, öğretmenlerimiz Eda Yıldız, Hülya Zeren, Kadri Dedecan ve Hüseyin Aras'a, Çevre Kulübü öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Okul olarak çok sayıda sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdik. Çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz" dedi.

Etkinlikte çok sayıda fidanı toprakla buluşturan öğretmen ve öğrenciler, hatıra fotoğrafları çektirerek bu anı ölümsüzleştirdiler.

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“Geleceğe nefes oldular”
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