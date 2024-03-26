“Geleceğe nefes oldular”

Yüreğir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdiresi Gülay Atcı, "Çevre Kulübü öğrencilerimizin Geleceğe Nefes fidan dikme etkinliğine katılmalarını çok anlamlı buluyoruz.

Geleceğin Türkiye'si çevreye duyarlı, yeşili seven, doğayı koruyan bireylerle daha güzel ve yaşanabilir olacaktır. Adana Orman Bölge Müdürlüğünün idareci ve personeline, öğrencilerimizi etkinlik alanına taşıyan Yüreğir belediyesine, okulumuz müdür yardımcılarına, öğretmenlerimiz Eda Yıldız, Hülya Zeren, Kadri Dedecan ve Hüseyin Aras'a, Çevre Kulübü öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Okul olarak çok sayıda sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdik. Çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz" dedi.

Etkinlikte çok sayıda fidanı toprakla buluşturan öğretmen ve öğrenciler, hatıra fotoğrafları çektirerek bu anı ölümsüzleştirdiler.