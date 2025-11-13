Geleceğin bestecilerine sahne açılıyor

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı'na (YETEV) bağlı Palet Türk Müziği İlkokulu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü işbirliğinde Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması düzenlenecek. Türk müziği çocuk şarkıları repertuvarını zenginleştirmek ve yeni bestecilerin yetişmesini teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışma, çocukların kendi kültürlerinin melodileriyle büyümelerine katkı sunmayı hedefliyor. İlkini TRT ortaklığıyla gerçekleştiren Palet Türk Müziği İlkokulu, bu yıl yarışmayı Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle yürütüyor. Bu işbirliği, Türk müziğinin gelecek kuşaklara aktarılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

KÜLTÜREL MİRAS

Palet Türk Müziği İlkokulu Kurucu Temsilcisi Yüce Gümüş, yarışmanın yalnızca bir beste platformu değil, aynı zamanda kültürel bir miras projesi olduğunu vurgulayarak, "Amacımız, çocuklarımızın kendi kültürlerinin melodileriyle kimliklerini güçlendirmeleri ve Türk müziği pedagojisine kalıcı katkılar sunmak" dedi.

Yarışmaya 18 yaşını doldurmuş tüm TC ve KKTC vatandaşı besteciler, çocuklara yönelik özgün Türk müziği eserleriyle katılabiliyor. Her katılımcı en fazla beş eserle yarışmaya başvurabiliyor. Son başvuru tarihi 30 Kasım 2025, saat 18.00. Başvurular yalnızca dijital ortamda besteyarismasi@yetev.org.tr adresine yapılabiliyor. Detaylı bilgi ve şartnameye guzelsanatlar.ktb. gov.tr adresinden ulaşılabilir.