Geleceğin iklim elçileri

Polat Enerji'nin, Polat Vakfı işbirliğiyle 2023 yılında başlattığı "Geleceğe Yeşil Işık Yak" sosyal sorumluluk projesi Türkiye'nin dört bir yanında çocuklara, öğretmenlere ve meslek lisesi öğrencilerine sürdürülebilirlik, yenilenebilir enerji ve iklim değişikliği konularında farkındalık yaratmaya devam ediyor. İlk yılında 7 ilde uygulanan proje kapsamında toplamda 6 bini aşkın öğrenciye ulaşıldı. Hedef 10 bini aşkın öğrenciye ulaşmak.

MİNİKLER RÜZGÂR TÜRBİNİ YAPIYOR

"Enerji Atölyeleri"nde ilkokul 3 ve 4'üncü sınıf öğrencileri rüzgâr türbini maketleri yaparak rüzgâr enerjisinin nasıl üretildiğini deneyimlerken karbon ayak izlerini nasıl azaltabileceklerini öğreniyor. "İklim Atölyeleri"nde ise meslek lisesi öğrencileri, iklim değişikliği ile ilgili temel kavramlardan yola çıkarak sistemsel düşünme becerileri kazanıyor.

TÜM OKULLARDA FARKINDALIK

Polat Enerji Genel Müdürü Cem Deniz, "Toplumsal katkı sağladığımız alanların başında eğitim ve kadın istihdamı geliyor. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz 'Geleceğe Yeşil Işık Yak' projesiyle, çocuklarımızı ve öğretmenlerimizi sürdürülebilirlik, iklim krizi ve yenilenebilir enerji konularında bilinçlendirmeyi hedefliyoruz. Uzun vadede, bu bilincin toplum geneline yayılacağına ve sürdürülebilir geleceğe katkı sağlayacağına inanıyoruz. Çocukların çevre bilinci yüksek bireyler olarak yetişmesi için öğretmenlerin desteği çok önemli. Bu yüzden hazırladığımız kitapçığı 2025-2026 eğitim yılında Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla Türkiye genelindeki tüm okullara ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi.