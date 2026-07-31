Geleceğin liderleri KTÜ’de yetişiyor

20 Mayıs 1955 tarihinde kurulan ve 1963 yılında eğitim-öğretim hayatına başlayan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), yarım asrı aşan köklü geçmişi, oturmuş gelenekleri ve devasa altyapısıyla Türkiye'nin yükseköğretimdeki en güçlü temsilcilerinden biri olmaya devam ediyor. 12 Fakülte, 6 Enstitü, 8 Meslek Yüksekokulu, 1 Yüksekokul ve 19 Uygulama-Araştırma Merkezi ile bünyesinde yaklaşık 30 bin öğrenci barındıran ve bugüne kadar 265 bini aşkın mezun veren KTÜ, üniversite adayı gençlere kapılarını açıyor.

BAŞARI SIRALAMALARINDA ZİRVEDE

KTÜ, kalitesini hem ulusal hem de uluslararası tescillerle kanıtlıyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ilan edilen "Araştırma Üniversitesi" ünvanını başarıyla koruyan kurum, Araştırma Üniversiteleri 2025 Yılı Performans Sıralaması'nda 20. sıradan 19. sıraya yükseldi. Araştırma Üniversitesi statüsü sayesinde hem ek bütçe hem de ek kadro imkânlarına sahip olan KTÜ; küresel bilgi ağlarına entegre olarak evrensel bilime katkı sunuyor. Bunun yanı sıra YÖKAK tarafından 5 yıl süreyle "Tam Akredite" edilen üniversite, uluslararası ligde de adından söz ettiriyor:

QS Dünya Üniversite Sıralaması: Dünyada sadece 1.500 civarı üniversitenin girebildiği prestijli listeye Türkiye'den bu yıl dâhil edilen tek yeni üniversite KTÜ oldu.

THE Sustainability Impact Ratings2026: Sürdürülebilirlik alanında 100 üzerinden 71,8 puan alarak dünya genelindeki 1.603 üniversite arasında 401-600 bandında yer aldı.

URAP Dünya Sıralaması: Akademik performans göstergelerine dayalı bu listede 54 basamak birden yükseldi.

GELECEĞİN TEKNOLOJİSİ

KTÜ, fikirlerini katma değere dönüştürmek isteyen öğrencilerine 3 büyük güç merkeziyle tam destek veriyor:

KTÜ Vakıfbank Girişim Evi: Yenilikçi iş fikirlerini hayata geçiren modern kuluçka alanları ve "Üniversite-Sanayi İş Birliği" ekosistemi sunuyor.

TÜBİTAK Destekli MilliTeknoloji Atölyesi: Yerli ve milli üretimin mutfağı olan atölye; ulusal ve uluslararası yarışmalara katılan takımlara her türlü makine, teçhizat ve malzeme desteğini kesintisiz sağlıyor.

Teknoloji YarışmalarıKoordinatörlüğü: TEKNOFEST gibi organizasyonlarda mücadele eden ekiplere sponsorluk, ortak çalışma alanı ve AR-GE süreçlerinde profesyonel mentorluk veriyor.

REKTÖRDEN DAVET

Doğru meslek ve üniversite seçiminin geleceğin en kritik kararlarından biri olduğunu vurgulayan KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, aday öğrencilere ilgi ve yeteneklerine uygun seçimler yapmaları tavsiyesinde bulundu. KTÜ'nün sadece teorik bilgi değil, kişisel ve mesleki donanım kazandıran bir "ekol" olduğunu belirten Prof. Dr. Çuvalcı; "Üniversitemiz; zengin kütüphanesi, ileri teknolojiyle donatılmış derslikleri ve laboratuvarlarıyla kaliteli hizmet sunmaktadır. Günümüz dünyasında işini iyi bilmenin yanı sıra kendisini ifade edebilen ve ekip çalışmasına yatkın bireyler yetiştiriyoruz. Sizleri, dağların yeşili ile denizin mavisinin buluştuğu ülkemizin en güzel kampüslerinden birine davet ediyoruz" diyerek gençlere çağrıda bulundu.

KAMPÜSTE YAŞAM

KTÜ Merkez Kanuni Kampüsü, bir öğrencisinin tüm ihtiyaçlarını kampüs dışına çıkmadan karşılayabileceği adeta bağımsız bir şehir niteliğinde:

Zengin Kütüphane: 127 binden fazla basılı kitap, 2,2 milyonu aşkın elektronik yayın ve 71 bin elektronik dergisiyle 7/24 hizmet veren tam otomasyonlu Merkez Kütüphane; araştırma ve çalışma salonlarıyla örnek bir tesis konumunda.

Barınma ve Konaklama: Kampüs içindeki Koru Ormanı'nda yer alan KTÜ Öğrenci Yurdu, KYK'ya bağlı yurtlar, Koru Otel ve Sahil Konaklama Tesisleri'nin yanı sıra şehir merkezindeki özel yurtlar ve evler geniş barınma imkânı tanıyor.

Sosyal ve Ticari İmkânlar: Kampüs bünyesinde banka şubeleri, 24 saat aktif ATM'ler, PTT şubesi, marketler, kuaför, fotokopi merkezleri, lokantalar ve Olimpiyat Kafe yer alıyor. Deniz kenarındaki Sahil Tesisleri ise 350 kişilik restoranı ve sosyal alanlarıyla ayrıcalıklı bir dinlenme noktası sunuyor.

Spor ve Kültür: Atatürk Kültür Merkezi ve Prof. Dr. Osman Turan Kongre Merkezi gibi devasa salonların yanı sıra; 3.000 m²'lik Hasan Polat Spor Salonu, KTÜ Stadyumu, squash, fitness, dans salonları, tenis kortları ve minyatür futbol sahalarıyla toplam 23.800 m² alanda 20 farklı spor tesisi öğrencilerin kullanımına sunuluyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör