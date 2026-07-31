Gelecegin meslekleri bu kampuste

Yapay zekânın üretimden sağlığa, havacılıktan eğitime kadar hemen her alanda dönüşümü hızlandırdığı günümüzde üniversite tercihi de artık bambaşka bir anlam taşıyor. Gençler yalnızca iyi bir üniversiteye girmeyi değil, mezun olduklarında hangi becerilere sahip olacaklarını, değişen dünyada nasıl bir kariyer inşa edeceklerini ve küresel ölçekte rekabet edebilecek donanıma ulaşıp ulaşamayacaklarını da sorguluyor. Bu nedenle üniversiteler de eğitim modellerini geleceğin ihtiyaçlarına göre yeniden şekillendiriyor. İstanbul Aydın Üniversitesi de sağlık bilimlerinden yapay zekâya, havacılıktan yazılım teknolojilerine kadar birçok stratejik alanda yaptığı yatırımlarla öğrencilerini yalnızca bugünün değil, geleceğin mesleklerine hazırlayan üniversiteler arasında yer alıyor. "Aydınlık Bir Geleceğe" anlayışıyla eğitim veren İstanbul Aydın Üniversitesi, 20 yılı aşkın yükseköğretim deneyimini teknoloji, araştırma ve uygulamalı eğitim anlayışıyla birleştiriyor. Bugün 17 fakülte ve meslek yüksekokulunda eğitim veren üniversite, 187 lisans ve önlisans, 190'ın üzerinde lisansüstü programıyla Türkiye'nin en kapsamlı vakıf üniversitelerinden biri konumunda bulunuyor. Yaklaşık 52 bin öğrencinin eğitim gördüğü üniversitede 12 binden fazla uluslararası öğrenci öğrenim görüyor. Bugüne kadar 100 bini aşkın mezun veren üniversite, yaklaşık 3 bin akademik ve idari personeliyle eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

DİJİTAL DÜNYAYA UYGUN EĞİTİM MODELİ

Teknolojinin baş döndürücü bir hızla geliştiği günümüzde üniversiteler için en önemli hedeflerden biri, öğrencileri henüz mezun olmadan geleceğin çalışma hayatına hazırlayabilmek. Özellikle yapay zekâ, büyük veri, biyoteknoloji, yazılım, havacılık teknolojileri ve sağlık bilimleri önümüzdeki yılların en fazla istihdam oluşturacak alanları arasında gösteriliyor. İstanbul Aydın Üniversitesi de eğitim yatırımlarını tam da bu alanlara yönelterek öğrencilerine yalnızca diploma değil, değişen dünyanın ihtiyaç duyduğu yetkinlikleri kazandırmayı amaçlıyor. Üniversitede eğitim gören öğrenciler, dersliklerde edindikleri teorik bilgileri laboratuvarlarda, araştırma merkezlerinde, simülasyon ortamlarında ve sektör iş birlikleri kapsamında gerçek çalışma alanlarında uygulama fırsatı buluyor. Böylece mezun olduklarında yalnızca mesleki bilgiye değil, problem çözme, proje geliştirme, ekip çalışması ve yenilikçi düşünme becerilerine de sahip bireyler olarak iş hayatına adım atıyor.

GELECEĞİN MESLEKLERİNE YATIRIM

Dijital dönüşüm, birçok geleneksel mesleği değiştirirken yeni uzmanlık alanlarını da beraberinde getiriyor. Yapay zekâ mühendisleri, veri bilimciler, yazılım geliştiriciler, biyoteknoloji uzmanları, havacılık teknolojileri mühendisleri ve dijital sağlık profesyonelleri geleceğin en çok ihtiyaç duyulan meslekleri arasında gösteriliyor. İstanbul Aydın Üniversitesi de bu değişimi yakından takip ederek eğitim programlarını sürekli güncelliyor. Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Pilotaj, Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık fakülteleri üniversitenin gelecek odaklı eğitim anlayışının en güçlü örneklerini oluşturuyor.

GÖKYÜZÜNE AÇILAN KARİYER

Havacılık sektörü, dünya genelinde en hızlı gelişen alanlardan biri olmayı sürdürüyor. Artan hava ulaşımı, yeni havalimanları ve büyüyen filo yatırımları nitelikli pilot ihtiyacını da beraberinde getiriyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Pilotaj Bölümü, uluslararası standartlara uygun eğitim programıyla öğrencilerini havacılık sektörüne hazırlıyor. SHGM ve EASA standartlarına uygun yürütülen eğitimlerde teorik bilgiler ileri teknoloji simülasyon sistemleriyle destekleniyor. Öğrenciler, modern eğitim altyapısı sayesinde gerçek uçuş öncesinde kapsamlı simülasyon deneyimi kazanıyor. Uluslararası değişim programları, staj olanakları ve sektör iş birlikleri de mezunların yalnızca Türkiye'de değil uluslararası havacılık sektöründe de kariyer planlamalarına katkı sağlıyor..

DİJİTAL DİŞ HEKİMLİĞİ

Teknolojik dönüşümün en fazla hissedildiği alanlardan biri de diş hekimliği. Dijital görüntüleme sistemleri, üç boyutlu yazıcılar ve bilgisayar destekli tasarım teknolojileri, mesleğin geleceğini yeniden şekillendiriyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, öğrencilerini bu dönüşüme uygun şekilde yetiştiriyor. İleri teknolojiyle donatılmış kliniklerde uygulamalı eğitim alan öğrenciler, dijital diş hekimliği uygulamalarını daha üniversite sıralarında öğrenme fırsatı buluyor.



ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞ BİRLİĞİNDE ÖRNEK MODEL

İstanbul Aydın Üniversitesi'nin öne çıkan özelliklerinden biri de uzun yıllardır başarıyla sürdürdüğü üniversite-sanayi iş birliği modeli. 2004 yılından bu yana uygulanan sistem kapsamında öğrenciler haftanın belirli günlerinde sektör temsilcileriyle bir araya geliyor, farklı işletmelerde uygulamalı eğitim görüyor ve iş dünyasının beklentilerini daha mezun olmadan öğreniyor. Bu model sayesinde öğrenciler teorik bilgilerini gerçek çalışma ortamında uygularken, işverenler de geleceğin nitelikli insan kaynağını yakından tanıma fırsatı buluyor. Üniversite yetkilileri bu uygulamanın mezunların istihdam başarısına önemli katkı sağladığını belirtiyor.

203 LABORATUVARDA UYGULAMALI EĞİTİM

Teorik bilginin uygulamayla desteklenmediği bir eğitim modelinin günümüz dünyasında yeterli olmadığı gerçeğinden hareket eden İstanbul Aydın Üniversitesi, güçlü teknik altyapısıyla dikkat çekiyor. Kampüste bulunan 203 uygulama laboratuvarı ve 37 araştırma merkezi, öğrencilerin eğitimleri boyunca aktif olarak kullandıkları önemli çalışma alanları arasında yer alıyor. Mühendislik öğrencileri proje geliştirirken, sağlık bilimleri öğrencileri ileri teknoloji laboratuvarlarında uygulamalı eğitim alıyor. Tıp ve Diş Hekimliği fakültelerinde eğitim gören öğrenciler ise simülasyon merkezlerinden klinik uygulamalara kadar uzanan geniş bir eğitim süreciyle mesleğe hazırlanıyor.

ARAŞTIRMA VE İNOVASYON KÜLTÜRÜ

Üniversitelerin başarısını belirleyen en önemli göstergelerden biri de bilimsel üretim kapasitesi olarak kabul ediliyor. İstanbul Aydın Üniversitesi, araştırma ve inovasyonu eğitim anlayışının merkezine yerleştirerek öğrencilerini daha ilk yıllardan itibaren proje geliştirmeye teşvik ediyor.Patent çalışmaları, akademik araştırmalar, ulusal ve uluslararası projeler ile teknoloji geliştirme faaliyetleri öğrencilerin eğitim hayatının önemli bir parçasını oluşturuyor. Üniversitenin kuluçka merkezi ise girişimci öğrencilerin fikirlerini projeye, projelerini ise ticari değere dönüştürmelerine destek oluyor. Öğrenciler farklı disiplinlerden akademisyenlerle birlikte çalışarak yalnızca teknik bilgi edinmiyor, girişimcilik kültürüyle de tanışıyor.

TEKNOLOJİ TAKIMLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

İstanbul Aydın Üniversitesi teknoloji alanındaki başarısını yalnızca ders programlarıyla değil, öğrenci takımlarıyla da ortaya koyuyor. ElektroAydın, Cumhuriyet Roket Takımı ile Starsat7A ve Starsat7B ekipleri geliştirdikleri projelerle ulusal ve uluslararası organizasyonlarda üniversiteyi temsil ediyor. Uydu teknolojilerinden roket sistemlerine, elektronik tasarımdan yapay zekâ uygulamalarına kadar birçok farklı alanda gerçekleştirilen çalışmalar öğrencilerin eğitim sürecini doğrudan destekliyor. Öğrenciler henüz üniversite yıllarında büyük ölçekli mühendislik projelerinde görev alıyor, takım çalışmasını deneyimliyor ve gerçek üretim süreçlerini yakından tanıma fırsatı elde ediyor

SAĞLIK EĞİTİMİNDE GÜÇLÜ ALTYAPI

Sağlık alanı, teknolojik gelişmelerin en hızlı yaşandığı disiplinlerin başında geliyor. Tanı ve tedavi yöntemlerinden robotik cerrahiye, genetik uygulamalardan yapay zekâ destekli sağlık sistemlerine kadar pek çok yenilik, sağlık çalışanlarının eğitim anlayışını da değiştiriyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi de bu değişime uygun eğitim modeliyle öğrencilerini geleceğin hekimleri olarak yetiştiriyor. Modern laboratuvarlar, simülasyon merkezleri ve uygulamalı eğitim olanakları sayesinde öğrenciler klinik becerilerini daha eğitim sürecinde geliştirme imkânı buluyor. Hastane uygulamalarıyla desteklenen eğitim modeli, öğrencilerin teorik bilgiyi hasta deneyimiyle birleştirmesine olanak tanıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör