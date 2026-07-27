Geleceğin meslekleri tercih kılavuzuna girdi

2026 YKS tercih kılavuzu yalnızca kontenjan değişiklikleriyle değil, ilk kez öğrenci alacak yeni lisans programlarıyla da dikkat çekiyor. Bu yıl özellikle yapay zekâ, veri teknolojileri ve dijital dönüşüm odaklı bölümler yükseköğretim sistemine dahil olurken adaylar için de yeni bir tercih dönemi başlıyor. Ancak bu programların ortak bir özelliği var. İlk kez öğrenci alacakları için geçmiş yıllara ait taban puan ve başarı sıralamaları bulunmuyor. Bu nedenle uzmanlar, adayların tercihlerini yalnızca bölüm isimlerine bakarak değil, üniversitenin akademik altyapısını, ders içeriklerini ve mezuniyet sonrasındaki kariyer olanaklarını inceleyerek yapmaları gerektiğini belirtiyor.

YAPAY ZEKÂ DİKKAT ÇEKİYOR

2026 tercih döneminin en dikkat çekici yeniliklerinden biri yapay zekâ temalı programlar oldu. Eşit ağırlık puan türünde felsefe ve yapay zekâ 18, işletme ve yapay zekâ 10, tarih ve yapay zekâ ise 10 kontenjanla ilk kez öğrenci kabul edecek. Sayısal puan türünde ise veri mühendisliği 25, robotik ve otonom sistemler mühendisliği 39, biyoteknoloji ve genetik 39, paramedik lisans programı ise 40 kontenjanla tercih kılavuzunda ilk kez yer aldı. Bunun yanı sıra finansal teknoloji, e-işletme ve e-ticaret, uygulamalı bankacılık ve finans programları da bu yıl ilk öğrencilerini alacak.

NASIL TERCİH EDİLMELİ?

Yeni açılan programlarda adayların en çok merak ettiği konu taban puan ve başarı sıralaması oluyor. Ancak bu programlar ilk kez öğrenci alacağı için geçmiş yıllara ait herhangi bir yerleştirme verisi bulunmuyor. İlk taban başarı sıralamaları ancak 2026 yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından oluşacak. Bu nedenle adayların tercih yaparken yalnızca bölüm adından etkilenmemesi gerekiyor. Programın hangi fakülte bünyesinde açıldığı, ders planı, öğretim kadrosu, laboratuvar olanakları, sektör iş birlikleri, uygulamalı eğitim imkânları ve staj olanakları mutlaka incelenmeli. Ayrıca aynı alandaki benzer programların başarı sıralamaları da fikir verebilir.

ALTERNATİF OLABİLİR

Yeni açılan programlar, adaylar için önemli bir alternatif oluşturuyor. Ancak "yeni açıldığı için daha kolay kazanılır" düşüncesiyle tercih yapılmaması gerekiyor. Programlara gösterilecek ilgi, ilk yıl oluşacak başarı sıralamalarını doğrudan etkileyebileceği için tercih listelerini dengeli hazırlamaları ve bu bölümleri ulaşılabilir seçenekler arasında değerlendirmeleri tavsiye ediliyor.



İLK KEZ ÖĞRENCİ ALACAK PROGRAMLAR VE KONTENJANLAR

Veri Mühendisliği: 25

Robotik ve Otonom Sistemler Mühendisliği: 39

Biyoteknoloji ve Genetik: 39

Paramedik (lisans): 40

Finansal Teknoloji: 30

Felsefe ve Yapay Zekâ: 18

İşletme ve Yapay Zekâ: 10 kontenjan

Tarih ve Yapay Zekâ: 10

E-İşletme ve E-Ticaret: 16

Uygulamalı Bankacılık ve Finans: 16

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör