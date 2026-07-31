Geleceğin meslekleri tercih kılavuzuna girdi

Yükseköğretimde yeni bir dönem başlıyor. 2026 YKS tercih kılavuzunda ilk kez öğrenci alacak çok sayıda lisans programı yer aldı. Yapay zekânın iş dünyasını dönüştürdüğü, veri teknolojilerinin hemen her sektörde önem kazandığı bir dönemde açılan bu programlar, üniversite tercihleri açısından da yeni bir sayfa açıyor. Geçmiş yıllarda bulunmayan bu bölümler için ilk kez tercih yapılacak olması ise adayların aklına önemli bir soruyu getiriyor: "Taban puan yoksa tercih nasıl yapılacak?" Bu yıl ilk kez açılan programların önemli bölümü teknoloji odaklı alanlardan oluşuyor. Veri Mühendisliği, Robotik ve Otonom Sistemler Mühendisliği, Finansal Teknoloji, İşletme ve Yapay Zekâ, Felsefe ve Yapay Zekâ, Tarih ve Yapay Zekâ gibi programlar, iş dünyasında öne çıkan disiplinleri üniversite eğitimine taşımayı hedefliyor. Bazı bölümler ise dijital dönüşümün sosyal bilimler üzerindeki etkisini yansıtırken, bazıları mühendislik ve bilişim alanındaki yeni uzmanlık ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlıyor.

İŞ DÜNYASINA GÖRE TASARLANDILAR



2026 tercih kılavuzunda ilk kez yer alan programlar incelendiğinde, disiplinler arası eğitim anlayışının öne çıktığı görülüyor. Geleneksel bölümlerin yanında yapay zekâ, veri analitiği, finans teknolojileri ve robotik sistemleri merkeze alan programlar dikkat çekiyor. İlk kez öğrenci alacak programlar arasında;

Veri Mühendisliği (25 kontenjan)

Robotik ve Otonom Sistemler Mühendisliği (39)

Biyoteknoloji ve Genetik (39)

Finansal Teknoloji (30)

Felsefe ve Yapay Zekâ (18)

İşletme ve Yapay Zekâ (10)

Tarih ve Yapay Zekâ (10)

E-İşletme ve E-Ticaret (16)

Uygulamalı Bankacılık ve Finans (16)

Paramedik lisans programı (40)

TABAN PUAN OLMAYAN BÖLÜMLER

NASIL TERCİH EDİLİR?

Yeni açılan programlarda adayların karşısına çıkan en önemli farklılık, geçmiş yıllara ait hiçbir yerleştirme verisinin bulunmaması. Çünkü bu programlar ilk kez öğrenci alacağı için taban puan, tavan puan ve başarı sıralaması ancak 2026 yerleştirmeleri tamamlandıktan sonra oluşacak. Bu nedenle adayların tercihlerini yalnızca puan hesaplarına göre yapmaları mümkün değil. Bunun yerine programın eğitim kalitesini gösteren farklı ölçütlerin birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Öncelikle programın hangi fakülte bünyesinde açıldığı incelenmeli. Ders planında hangi alanlara ağırlık verildiği, teorik eğitimin yanında uygulamalı derslerin bulunup bulunmadığı, laboratuvar altyapısı ve teknik donanım mutlaka araştırılmalı. Akademik kadronun uzmanlık alanları, yürüttükleri bilimsel çalışmalar ve sektör deneyimleri de tercih sürecinde önemli ipuçları sunuyor. Teknoloji odaklı programlarda sanayi iş birlikleri, teknopark ekosistemi, staj olanakları, uluslararası değişim programları ve yabancı dilde eğitim imkânı da mezuniyet sonrasında önemli avantaj sağlayabiliyor. Bu nedenle adayların yalnızca bölüm ismine değil, o programı açan üniversitenin bu alandaki birikimine de dikkat etmesi gerekiyor.

YENİ BÖLÜM DİYE KOLAY SANMAYIN



İlk kez açılan programların en büyük avantajı, geleceğin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış olmaları. Ancak bu durum, yerleşmenin daha kolay olacağı anlamına gelmiyor. Özellikle yapay zekâ ve veri teknolojileri gibi alanlara yoğun ilgi gösterilmesi hâlinde ilk yıl oluşacak başarı sıralamaları beklenenden çok daha yukarıda gerçekleşebilir. Uzmanlar, adayların tercih listelerini oluştururken yeni programları ulaşılabilir seçenekler arasında değerlendirmelerini, ancak listeyi yalnızca bu bölümler üzerine kurmamalarını öneriyor. Benzer alanlardaki mevcut programların başarı sıralamalarını incelemek ve tercih listesini dengeli hazırlamak, olası riskleri azaltabiliyor.



YENİ AÇILAN BÖLÜM NE İŞ YAPAR VERİ MÜHENDİSLİĞİ:

Büyük veri altyapılarının kurulması, verilerin işlenmesi ve yapay zekâ sistemlerinin ihtiyaç duyduğu veri altyapısının geliştirilmesi üzerine çalışır.



ROBOTİK VE OTONOM SİSTEMLER



MÜHENDİSLİĞİ: Endüstriyel robotlar, insansız hava ve kara araçları, akıllı üretim sistemleri ve otomasyon teknolojilerine odaklanır.

FİNANSAL TEKNOLOJİ: Bankacılık, yazılım, veri analitiği ve dijital ödeme sistemlerini bir araya getiren disiplinler arası bir alandır.

İŞLETME VE YAPAY ZEKÂ: Yönetim bilimleri ile yapay zekâ uygulamalarını buluşturarak veri odaklı karar verme süreçlerine odaklanır.

FELSEFE VE YAPAY ZEKÂ: Yapay zekânın etik, hukuk ve toplumsal etkilerini felsefi bakış açısıyla değerlendirir.

TARİH VE YAPAY ZEKÂ: Dijital arşivler, kültürel mirasın korunması ve tarihsel verilerin yapay zekâ destekli analizi üzerine çalışır.



10 KRİTİK NOKTA



Bölümün bağlı olduğu fakülteyi inceleyin.

Ders planını mutlaka okuyun.

Akademik kadroya bakın.

Laboratuvar ve uygulama altyapısını araştırın.

Teknopark ve sektör iş birliklerini inceleyin.

Zorunlu staj imkânlarını öğrenin.

Erasmus ve uluslararası değişim olanaklarını kontrol edin.

Eğitim dili ve yabancı dil desteğine bakın.

Çift anadal ve yandal seçeneklerini araştırın.

Benzer programların geçmiş başarı sıralamalarını referans alarak dengeli bir tercih listesi oluşturun.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör