Geleceğin meslekleri Yalova’dan yükseliyor

Türkiye'de üniversite tercih maratonu sürerken aday öğrenciler yalnızca puan ve sıralamaya değil, mezuniyet sonrası kariyer olanaklarına da odaklanıyor. Bu süreçte eğitim programlarını değişen dünyanın ihtiyaçlarına göre güncelleyen üniversiteler öne çıkıyor. Marmara Bölgesi'nin merkezinde yer alan Yalova Üniversitesi de son yıllarda gerçekleştirdiği akademik yatırımlar, açtığı yeni programlar ve öğrenci odaklı eğitim anlayışıyla yükselen devlet üniversiteleri arasında gösteriliyor. İstanbul, Bursa ve Kocaeli gibi büyük merkezlere yakınlığıyla dikkat çeken üniversite, doğayla iç içe kampüsü ve ulaşım avantajıyla da öğrencilerine önemli fırsatlar sunuyor.

YAPAY ZEKÂ VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM ODAKTA

Dijital dönüşümün hız kazanmasıyla birlikte üniversitelerin eğitim programları da değişiyor. Yalova Üniversitesi, yapay zekâ, veri bilimi, dijital medya, oyun tasarımı, siber güvenlik ve e-ticaret gibi alanlarda açtığı yeni programlarla öğrencilerini geleceğin mesleklerine hazırlıyor. Son dönemde açılan Yapay Zekâ Operatörlüğü, Ön Yüz Yazılım Geliştirme, Arka Yüz Yazılım Geliştirme ve Büyük Veri Analistliği programları da bu dönüşümün önemli adımları arasında yer alıyor. Öğrenciler yalnızca teorik eğitim almakla kalmıyor, proje tabanlı çalışmalar ve sektör iş birlikleriyle daha eğitim hayatlarının ilk yıllarında uygulama deneyimi kazanıyor.

UYGULAMALI EĞİTİM ÖN PLANDA

Üniversitede eğitim sınıf ortamıyla sınırlı tutulmuyor. Sanayi kuruluşlarıyla yapılan iş birlikleri, araştırma laboratuvarları ve uygulamalı eğitim modeli sayesinde öğrenciler teorik bilgilerini gerçek projeler üzerinde kullanma fırsatı buluyor. TÜBİTAK destekli araştırmalar ve bilimsel araştırma projeleri kapsamında yürütülen çalışmalar, lisans öğrencilerini erken dönemde bilimsel araştırma kültürüyle buluşturuyor. Erasmus başta olmak üzere uluslararası değişim programları da öğrencilerin farklı ülkelerde eğitim almasına ve küresel bakış açısı kazanmasına katkı sağlıyor.

KALİTE GÖSTERGELERİNDE YÜKSELİŞ

Yalova Üniversitesi, akademik gelişimini kalite göstergelerine de yansıtmış durumda. Yükseköğretim Kurulu'nun 2025 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu'nda birçok başlıkta Türkiye'nin ilk 20 üniversitesi arasında yer alan üniversitede sekiz akademik programın akreditasyon süreci tamamlandı. Yeni eğitim binaları, merkez kütüphane, yemekhane ve sosyal yaşam alanlarına yapılan yatırımlar da kampüsün fiziki altyapısını güçlendiren adımlar arasında bulunuyor. Sanat ve Tasarım Fakültesi binasının hizmete girmesi ve Tıp Fakültesinin afiliasyon sürecinin tamamlanması da üniversitenin son dönemdeki önemli gelişmeleri arasında gösteriliyor.

HEDEF NİTELİKLİ HEKİMLER YETİŞTİRMEK

Sağlık alanındaki yatırımlarını da artıran üniversite, Tıp Fakültesi ile bu alandaki büyümesini sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı ile tamamlanan afiliasyon protokolü sayesinde öğrenciler, teorik eğitimlerini güçlü bir klinik uygulama süreciyle destekleme imkânı bulacak. Üniversite yönetimi, uygulama ağırlıklı eğitim modeliyle yalnızca bölgenin değil Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu nitelikli hekimlerin yetiştirilmesini hedefliyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör