Geleceğin Üniversitesi Bakırçay

2016 yılında kurulan İzmir Bakırçay Üniversitesi, henüz 10 yılı doldurmadan akademik gelişimi, araştırma performansı ve öğrenci odaklı eğitim anlayışıyla yükseköğretimde dikkat çeken bir başarı grafiği yakaladı. Kalkınma odaklı eğitim modeliyle öne çıkan üniversite, bugün hem bilimsel üretimi hem de mezunlarının iş hayatındaki başarısıyla adından söz ettiriyor. Lisans programlarında yüzde 100 doluluk oranına ulaşan üniversite, 8 bin 710 öğrencisi, 500'ü aşkın akademisyeni ve 250 idari personeliyle eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. 2019 yılında 842 olan öğrenci sayısını kısa sürede yaklaşık 10 kat artıran üniversite, istikrarlı büyümesini rakamlarla da ortaya koyuyor. 6 fakülte, 1 meslek yüksekokulu, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yabancı Diller Yüksekokulu ve 15 uygulama ve araştırma merkezine sahip olan üniversite; sağlık, mühendislik, hukuk, sosyal bilimler ve teknoloji alanlarında disiplinlerarası eğitim anlayışıyla faaliyet gösteriyor.

6+2 EĞİTİM MODELİ

İzmir Bakırçay Üniversitesi'nin öne çıkan uygulamalarından biri olan 6+2 Uygulamalı Eğitim Modeli, öğrencileri mezun olmadan sektörle buluşturuyor. Teorik eğitimin iş dünyasındaki uygulamalarla desteklendiği model sayesinde öğrenciler mesleki deneyim kazanırken, iş hayatına daha hazır şekilde mezun oluyor.

SAĞLIK EĞITİMİNDE GÜÇLÜ ALTYAPI

Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile afiliye çalışan Tıp Fakültesi, uygulamalı sağlık eğitiminde önemli avantajlar sunuyor. Kontenjan planlaması sayesinde öğrenciler daha fazla klinik deneyim kazanırken, güçlü laboratuvar altyapısı da sağlık bilimleri eğitimini destekliyor.

BİLİMSEL ÜRETİMDE YÜKSELEN PERFORMANS

Araştırma üniversitesi olma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren üniversite, 2025 yılında 1.687 bilimsel yayın, 11 bin 127 atıf ve 81 araştırma projesine ulaştı. Akademisyen başına düşen 3,33 yayın ortalamasıyla dikkat çeken üniversite, TÜ- BİTAK, TÜSEB, BAP ve uluslararası fon kuruluşlarından aldığı desteklerle araştırma kapasitesini her yıl artırıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE ÖRNEK MODEL

ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 ve ISO 27001 belgelerine sahip olan üniversite, "Sağlıklı ve Güvenli Kampüs Belgesi"ni alan Ege Bölgesi'ndeki ilk, Türkiye'deki 7'nci üniversite oldu. "Engelsiz Bakırçay" vizyonuyla YÖK tarafından Turuncu, Yeşil ve Mavi Bayrak ödüllerine layık görülen üniversite, ekonomik açıdan kendi kendine yetebilen yeşil kampüs modeliyle de sürdürülebilirlik alanında örnek gösteriliyor.

TOPLUMA KATKI VE ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ

Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde kurduğu uygulama merkezlerinde fizyoterapi, dil ve konuşma terapisi ile klinik psikoloji hizmetleri sunan üniversite, bağımlılıkla mücadele alanında da çeşitli sosyal sorumluluk projeleri yürütüyor. Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması'nda son yıllarda 14 basamak yükselerek Türkiye genelinde 53'üncü, Ege Bölgesi'nde 6'ncı ve İzmir'de 5'inci sıraya yerleşen İzmir Bakırçay Üniversitesi, öğrenci memnuniyetindeki yükselişiyle de dikkat çekiyor.Bilimsel üretim, uygulamalı eğitim modeli, uluslararası araştırma projeleri, güçlü akademik kadrosu ve öğrenci odaklı yaklaşımıyla İzmir Bakırçay Üniversitesi, Türkiye'nin geleceğine yön verecek yükseköğretim kurumları arasında yükselişini sürdürüyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör