Geleceğin yeni kapısı Alanya’dan açılıyor

Turizm cenneti Alanya'da yer alan ve Türkiye'nin genç üniversitelerinden biri olan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), gerçekleştirdiği akademik çalışmalar ve projelerle bilim dünyasına önemli katkılar sağlıyor. Aynı zamanda bölgesinin en iyi üniversitesi olma yolunda hızla ilerleyen ALKÜ, bilimsel ve toplumsal alanlarda öncü bir rol üstleniyor.2015 yılının Nisan ayında kurulan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi bünyesindeki 10 fakülte, 5 meslek yüksekokulu, 1 yüksekokul ve 1 lisansüstü eğitim enstitüsü; 591 öğretim elemanı ve 16 bine yakın öğrencisiyle bilimin ışığında başarılarını artırarak faaliyetlerini sürdürüyor. ALKÜ'de, Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan öncülüğünde yapılan çalışmalar hız kazanırken üniversite, yeni projelerle de ülkemizin en dikkat çeken üniversitelerinden olmayı başardı. Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan "Kurulduğumuz günden bugüne 9 yıldır; bilim, sağlık, spor, sanat ve teknolojide yaptığımız projeler ve elde ettiğimiz başarılarla Türkiye'nin geleceğine ışık tutmaya devam ediyoruz" dedi.Son yıllarda başarılı akademik hayatı, bölgesine kattığı birbirinden faydalı projeleri ve öğrencilerine sağladığı iş bulma garantili protokoller, yeni açılacak bölüm ve fakültelerin yanında spor ve sağlık alanlarının olacağı dev bir yerleşkenin kurulmaya başlamasıyla ALKÜ; adayların tercihlerinde ilk sıralarda yer aldı. Geçtiğimiz dönemde YKS 2023 tercih sonuçlarına göre doluluk oranı yüzde 98,72 oldu. ALKÜ, bu oranla tercih edilen üniversitelerin başında geldi.Alanya'nın Cikcilli Mahallesi'nde inşa aşamasında olan Cikcilli Yerleşkesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bünyesinde Tıp Fakültesi, Tıp Fakültesi Hastanesi Binası, Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Diş Hekimliği Fakültesi binası, Sağlık Bilimleri Fakültesi binası, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu binası, Spor Bilimleri Fakültesi binası, Kapalı Spor Salonu, Yüzme Havuzu, Merkezî Derslikler binası, Rektörlük binası, Kongre Merkezi, Kütüphane, Yemekhane, Cami, Amfitiyatro ve Çarşı alanlarıyla Cikcilli Yerleşkesi Alanya'nın en büyük üniversite yerleşkesi olacak. Bunun yanında Türkiye'de Kamuda Performans Sözleşmesi'nin yapılmasıyla bir ilk olan ve ALKÜ Kestel Yerleşkesinde kurulan GES Projesi sayesinde Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki enerji tüketiminin tamamı GES'ten karşılanırken proje sayesinde 527 bin 548 TL gelir elde edildi.