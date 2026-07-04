Geleceğin yıldızları erkenden belirlenecek

Enstitü Sosyal, gençlerin eğitim yolculuklarında stratejik yol haritasının çıkarılması amacıyla "Eğitimde Yetenek Yönetimi" başlıklı araştırma raporunu kamuoyu ile paylaştı. Tolga Yüret, Fatma Betül Karalı Impram ve Zeynep Yalçıntaş tarafından hazırlanan rapor, özel yetenek alanı olan öğrencilerin ve akademik alanda yüksek potansiyelli öğrencilerin erken yaşta keşfedilmesi, eğitim süreçleri boyunca desteklenmesi ve sürdürülebilir kariyer yolları oluşturulması için politika önerileri sundu. Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü Dr. İpek Coşkun Armağan, şunları söyledi: "Yetenek yönetiminin amacı en yeteneklileri seçmek değil, hiçbir yeteneğin kaybolmamasını sağlamaktır. Gerçek bir yetenek yönetimi politikası aslında doğuştan başlar ama biz okul öncesi dönemden itibaren başlatarak bu süreci planlamayı öneriyoruz. Yetenek yalnızca matematikte ya da fen bilimlerinde aranmaz; sanatta, sporda, liderlikte, sosyal ilişkilerde, girişimcilikte ve problem çözmede de kendini gösterebilir."





'STRATEJİK BİR ZORUNLULUK'

Rapor, Türkiye'deki liselere geçiş sistemini (LGS) analitik bir çerçevede değerlendirerek, yüzde 5'lik başarı dilimine giren ve ülkenin seçkin liselerine yerleşen öğrencilerin gelişimlerinin sistematik olarak izlenmesinin stratejik bir zorunluluk olduğunu vurguluyor. Rapor, özel potansiyeli olan öğrencilerin ülkeye entegrasyonu ve yetenek yönetiminin ortak bir akılla yürütülmesi için, Cumhurbaşkanlığı himayesinde bir "Yetenek Yönetimi Yüksek Kurulu" kurulmasını öneriyor.

MANEVİ AİDİYET VURGUSU

Raporun en dikkat çekici bulgularından biri de eğitimde eşitlik ve adalet dengesini kurarken merkeze alınan değerler eğitimi. Rapora göre, özel yetenekli öğrencilerin eğitimi zihinsel kapasitelerinin geliştirilmesiyle sınırlı kalamaz. Bu öğrencilerin düşünce mirasıyla güçlü bir kültürel ve manevi aidiyet inşa etmeleri şarttır.