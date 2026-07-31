Geleceğine SDÜ ile güçlü başlangıç

Üniversite tercihi yaparken adayların en çok dikkat ettiği başlıkların başında eğitim kalitesi, akademik kadro, araştırma imkânları, uluslararası görünürlük ve mezuniyet sonrası kariyer olanakları geliyor. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ), bu alanlarda ortaya koyduğu çalışmalarla aday öğrencilerin dikkatini çeken yükseköğretim kurumları arasında yer alıyor. 1992 yılında kurulan üniversite, bugün sahip olduğu güçlü akademik yapısı, araştırma kültürü ve öğrenci odaklı eğitim anlayışıyla geleceğin mesleklerine hazırlanan gençlere geniş imkânlar sunuyor.

GENİŞ AKADEMİK YELPAZE

SDÜ; 14 fakülte, 3 meslek yüksekokulu, 2 yüksekokul, 1 devlet konservatuvarı ve 6 enstitüsüyle farklı ilgi alanlarına hitap eden geniş bir eğitim altyapısına sahip. Üniversitede 20 ön lisans, 77 lisans ve 182 lisansüstü program bulunurken yaklaşık 2 bin akademisyen eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütüyor. Sağlıktan mühendisliğe, hukuktan iletişime, eğitimden sanata kadar birçok alanda eğitim veren üniversite, öğrencilerini araştıran, sorgulayan ve üreten bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyor. Yaklaşık 33 bin öğrencinin eğitim gördüğü SDÜ'de kampüs yaşamı da eğitimin önemli bir parçası olarak görülüyor. Doğu ve Batı Yerleşkelerinde kültür merkezleri, spor tesisleri, olimpik yüzme havuzu, sosyal yaşam alanları ve öğrencilerin günün her saatinde yararlanabildiği Prof. Dr. Hasan Gürbüz Bilgi Merkezi bulunuyor. Bilimden sanata, spordan sosyal sorumluluk çalışmalarına kadar faaliyet gösteren 133 öğrenci topluluğu da öğrencilerin üniversite yaşamına aktif katılımını destekliyor. Kariyer etkinlikleri, araştırma merkezleri, laboratuvarlar, burs ve kısmi zamanlı çalışma imkânları da öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor.

BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜRETİYOR

Süleyman Demirel Üniversitesi yalnızca eğitim faaliyetleriyle değil, araştırma ve teknoloji üretimiyle de öne çıkıyor. Üniversite akademisyenlerinin farklı disiplinlerde yürüttüğü çalışmalar sonucunda geliştirilen sekiz buluş, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patentle tescillendi. Afet yönetimi, çevre teknolojileri ve sensör sistemleri başta olmak üzere farklı alanlarda geliştirilen bu çalışmalar, üniversitenin bilimsel üretim kapasitesini ortaya koyuyor. Patent başarısı uluslararası platformlarda elde edilen ödüllerle de destekleniyor. SDÜ, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen 9. Uluslararası Buluş Fuarı'nda (ISIF'24) önemli bir başarıya imza attı. Üniversitenin fuara sunduğu 10 patentten 7'si ödüle layık görüldü. SDÜ böylece 1 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak uluslararası düzeyde dikkat çekti. Mühendislikten tıbba, tasarımdan girişimciliğe kadar farklı alanlarda geliştirilen projeler, üniversitede üretilen bilginin sanayiyle buluşturulmasına da katkı sağlıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör