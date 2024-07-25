Geleceğini Cumhuriyetin en köklü üniversitesinde şekillendir

Yükseköğretimin temellerinin atıldığı Zonguldak'ın Fener Mahallesi mevkiinde 1924 yılında "Yüksek Ma'adin Mühendis-i Mekteb- i Alisi" yani günümüz Türkçesiyle Zonguldak Yüksek Maden Mühendis Mektebi adıyla eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayan BEUN, 1930 yılında Maden Meslek Şubesini ve Sanayi Mühendisliği Şubesini açarak "Yüksek Ma'adin ve Sanayi Mühendis Mektebi" adıyla bir yüksekokul hâline dönüştü. 1940 yılında açılan Maden Teknisyen Mektebi ile faaliyetlerine devam eden kurumun adı 1950 yılında ise "Zonguldak Maden Teknik Okulu" olarak değiştirildi.1960'ların sonunda yükseköğrenim için önemli bir atılıma sahne olan Zonguldak'ta, İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisine bağlı olarak Zonguldak Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin kurulmasına karar verildi. Bununla birlikte 1975 yılında Zonguldak Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi ile Zonguldak'taki mühendislik eğitimi, Maden ve Makine Mühendisliği bölümlerinde başladı. 1983 yılında, Maden ve Makine Mühendisliği Bölümlerinden oluşan bir birim olarak Zonguldak Mühendislik Fakültesi adı ile Hacettepe Üniversitesine bağlandı. Mühendislik kökenine sahip Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, 1992 yılına kadar Zonguldak Mühendislik Fakültesi olarak faaliyetlerini sürdürdü. Daha sonra 11 Temmuz 1992 tarihinde Zonguldak Karaelmas Üniversitesi adıyla bağımsız bir kurum olarak akademik eğitime devam etti. 1992 yılından itibaren merkez ve çevre ilçelerde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi, Orman Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinin kurulmasıyla BEUN akademik camiada hızla büyüdü. 11 Nisan 2012 tarihinde ise Zonguldak Karaelmas Üniversitesinin adı Bülent Ecevit Üniversitesi olarak değiştirildi. Aynı yıl Eczacılık ile İlahiyat fakültelerini bünyesine dahil eden BEUN, büyüme vizyonuna uygun olarak 2015 yılında da Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ile Çaycuma Sivil Havacılık Yüksekokulunu, 2016 yılında Mimarlık ve Tasarım Fakültesini, Ereğli Turizm Fakültesini, Çaycuma Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulunu ve son olarak 2017 yılında Devrek Adalet Meslek Yüksekokulunu açarak bünyesine kazandırdı. Güçlenen Türkiye'ye paralel olarak Zonguldak ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi de enerji, sanayi, sağlık ve eğitim gibi alanlarda gücüne güç katıyor. Bu gücün timsali olarak da kuruluşunun kökleri 1924'te açılan Zonguldak Yüksek Maden Mektebine dayanan BEUN, YÖK'e yaptığı başvuru sonucunda kuruluş yılını 1924 olarak tescilleterek 2024 tarihi itibarıyla Cumhuriyetin bir asırlık geçmişinin ardından 100. yaşını kutluyor.Ankara ve İstanbul gibi mega kentlere yakın konumda olan Zonguldak'ta 107.784 metrekare üzerine kurulan BEUN, 13 ayrı kampüste öğrencilerine hem akademik öğrenim hizmeti veriyor hem de öğrencilerinin vaktini en iyi şekilde geçirmesini sağlayacak 145 öğrenci topluluğu ile pek çok sosyal ve sportif faaliyete olanak tanıyor. İl merkezinde ve çeşitli ilçelerde merkezi alanda konuşlanmış kampüslerinde 7/24 hizmet veren kütüphaneleri, çalışma ve konferans salonları, açık ve kapalı spor sahaları, yürüyüş parkurları, açık ve kapalı kafeteryaları ve öğrenci yurtları ile öğrencisine renkli bir öğrencilik hayatı vaat eden BEUN, Zonguldak il merkezinde yer alan Farabi Kampüsünde ise bunlara ek olarak "Cafe Akademi" adında iki katlı, deniz manzaralı kafeteryası, yarı olimpik yüzme havuzu ve içerisinde ZBEÜFİT fitness salonunun yanı sıra büyük bir kültür merkezi ve deniz manzaralı etüt salonları ile öğrencilerine eşsiz fırsatlar sunuyor.Bugün gelinen noktada Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, 13 kampüste 15 fakülte, 3 enstitü, 4 yüksekokul, 1 devlet konservatuvarı, 8 meslek yüksekokulu, 33 araştırma ve uygulama merkezi ile akademik eğitim ve hizmet faaliyetlerini yürütüyor. Şimdiye kadar 110.721 mezun veren BEUN'da, yaklaşık 2500'ü uluslararası öğrenci statüsünde olmak üzere toplam 30.853 öğrenci öğrenim görüyor. BEUN, kuruluşu ve bugünkü faaliyetleri itibarıyla "Gelecek Burada Şekillenir" vizyonuna uygun olarak Türkiye'nin öncü ve en başarılı akademik kurumlarından biri olduğunu; araştırma-geliştirme faaliyetleri, sunduğu çağdaş akademik öğretim yapısı ve topluma kazandırdığı bütüncül katkılarla tüm Türkiye'ye ve uluslararası mecraya da göstermeyi görev addediyor. BEUN'un bu başarıyı son dönem gerçekleştirilen uluslararası sportif yarışma ve akademik sıralamalarda yakaladığı yüksek ivme üzerinden gözlemlemek de mümkün. BEUN BESYO öğrencilerinin katıldığı spor turnuvalarında ulusal ve uluslararası şampiyonluklar, kazanılan dereceler ve elde edilen madalyaların sayısı giderek yükseliyor. Uluslararası akademik sıralamalarda da göz doldurmayı başaran BEUN, Times Higher Education (THE) 2024 Etki Sıralaması'nda, İklim Eylemleri kategorisinde Türkiye'de ilk dört üniversiteden biri olmayı başarırken, Round University Ranking (RUR) Finansal Sürdürülebilirlik kategorisinde ise Türkiye'de ilk 38 üniversite yer aldı. BEUN ayrıca Scimago Institutions Rankings (SIR) verilerine göre Makine Mühendisliği bölümleri sıralamasında Türkiye'de birinci, İnşaat Mühendisliği bölümleri sıralamasında Türkiye'de ilk dörtte, Enerji bölümleri sıralamasında ilk yedide ve Matematik bölümleri sıralamasında ise ilk dokuzda yer aldı. BEUN bunlara ek olarak Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS)'ta ise Türkiye'nin en iyi sıralamasına sahip ilk beş üniversitesinden biri olmayı başardı. Tüm bunlara ek olarak, 17 program (Elektrik-Elektronik Mühendisliği (NÖ, İ.Ö), Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Tarih, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı, Fen Bilgisi Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, İktisat (%100 İngilizce), İşletme (%30 İngilizce), Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitim Programı) YÖKAK (Yükseköğretim Kalite Kurulu) tarafından yetkilendirilmiş çeşitli akreditasyon kuruluşları tarafından uluslararası standartlara uygunluğu tescil edilerek akredite edildi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, uluslararası görünürlüğüne bir yenisini daha ekleyerek Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (İ.Ö) ve Tıp Fakültesi, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosunu almaya hak kazandı. Bu programlardan mezun olan öğrencilerin yurtdışında diplomaları daha hızlı tanınacak, istihdam edilme imkânları artacak, yatay ve dikey öğrenci hareketliliğinde kolaylık sağlanacak.Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Turkish Petroleum Off-Shore Technology Center A.Ş. (TP-OTC) arasında 10.02.2022 tarihinde imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, TP-OTC'nin faaliyet gösterdiği Filyos Vadisi çevresinde, ülkenin enerji arz güvenliği ile birlikte milli ve yerli enerji politikasına azami düzeyde katkı sağlamak amacıyla sektörde ihtiyaç duyulan yüksek nitelikli yerli ve milli insan kaynağının yetiştirilmesi için 11.05.2022 tarihinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu bünyesinde "Madencilik ve Maden Çıkarma Bölümü" dâhilinde "Açık Deniz Sondaj Teknolojisi Programı" ile "Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi Programı" açılarak 2022- 2023 öğretim yılında ilk öğrencileri ile eğitime başladı.