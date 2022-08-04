Gelecek BTÜ’de şekilleniyor

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), araştırma ve uygulama ağırlıklı eğitim modeli, son teknoloji ile donatılmış laboratuvarları, akademisyen başına 14 lisans öğrencisi ortalaması ve uzun dönem staj programı ile öğrencilerini parlak bir geleceğe hazırlıyor. Sanayi firmalarına verdiği teknik destekler ve paydaş kurumlar ile geliştirdiği işbirlikleri ile ön plan çıkan BTÜ, TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programında kabul edilen 28 milyon TL toplam bütçeli 23 projesi ile Türkiye birinciliğini elde etti. BTÜ, YÖK raporlarında Ar-Ge harcamalarına en çok bütçe payı ayıran ikinci sıradaki devlet üniversitesi olma başarısını yakaladı.İngilizce hazırlık sınıfı eğitiminde YÖK'ün örnek gösterdiği üniversitelerden olan BTÜ, uluslararası Eaquals akreditasyonunu alan Türkiye'deki ikinci devlet üniversitesi. BTÜ, akademisyen başına 14 ve laboratuvar cihazı başına 5 lisans öğrencisi ortalaması ile birebir uygulamalı eğitimde öne çıkıyor. BTÜ, 4'üncü sınıfa gelen öğrencilerini İşletmede Mesleki Eğitim Programı (İMEP) kapsamında bir yarıyıl boyunca firma ve kurumlarda uzun dönem staja yönlendiriyor. Üniversitenin anlaşmalı olduğu bine yakın firmada kesintisiz 4 ay çalışan öğrenciler edindikleri tecrübe ile mezuniyetleri sonrasında üst düzey firmalarda istihdam ediliyor. İMEP'i başarıyla tamamlayan öğrencilerin en az yüzde 25'i mezuniyet sonrasında staj yaptıkları firmalarda işe başlıyor. BTÜ öğrencilerinin mezuniyetten sonraki ilk 6 ayda istihdam oranı ise yüzde 70'in üzerinde.Öğretim üyelerinin yurt dışında öncü üniversitelerde doktora eğitimlerini tamamladığını belirten Rektör Prof. Dr. Arif Karademir, BTÜ akademisyenlerinin yenilikçi, üretken ve araştırmacı yaklaşımla öğrencileri ile birlikte projeler yürüterek onlara yol gösterdiklerini dile getirdi. Öğrencilerin de aldıkları uygulamalı eğitim ile başarılı projelere imza attıklarına değinen Karademir "Üniversitemizin sağladığı laboratuvar ve atölyelerde çalışmalarını sürdüren öğrencilerimiz, başta TEKNOFEST olmak üzere ulusal ve uluslararası teknoloji yarışmalarında İHA, SİHA, elektrikli araçlar, su üstü ve sualtı insansız araçlar, biyoteknoloji gibi birçok dalda dereceler alarak bizleri gururlandırıyor. Öğrencilerimizin gelişimi ve başarısı için çalışıyoruz" dedi.