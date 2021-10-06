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Giriş Tarihi: 6.10.2021 09:38

Gelecek eş anlamlısı nedir? Gelecek kelimesinin eş anlamlısı

Gelecek eş anlamlısı nedir? Gelecek kelimesinin eş anlamlısı

Gelecek kelimesi her zaman bizlere ileriyi ve bilinmeyeni anlatmaktadır. Gelecek, kimilerine göre merak uyandırıcı bir kavramken, kimilerine göre ise sıradan bir şeydir. Gelecek kelimesi, anlam olarak ileride yaşanacak günleri temsil ediyorken, birden fazla da eş anlama sahiptir. İşte gelecek kelimesinin eş anlamlısı…

Gelecek kelimesi Öz Türkçe bir sözcüktür. Henüz yaşanmamış ve gelmemiş olan günleri, anları, heyecanları ifade etmek için kullanılmaktadır. Birden fazla eş anlama sahip olan gelecek kelimesi günlük yaşamda kullanılan en popüler kelimeler arasındadır.

GELECEK KELİMESİNİN ANLAMI

Gelecek kelimesi anlam olarak henüz yaşanmamış ve yaşanacak olan zamanı ifade etmektedir. Gelecek, biz insanlar tarafından bilinmeyendir ve sabırla beklenendir. Gelecek, birçok insan için umutlanma sebebidir.

GELECEK KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Gelecek kelimesinin eş anlamlısı yarın ve istikbal sözcükleridir. Bu kelimelerden yarın kelimesi sık sık kullanılırken istikbal kelimesi genelde edebi ve tarihi metinlerde karşımıza çıkmaktadır.

GELECEK KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

  • Daha çok gençsin, önünde pırıl pırıl bir gelecek var. Lütfen pes etme, daha fazla çalış ve güzel bir geleceği inşa et.
  • Öğretmenlerim bana "gelecekte ne olmak istiyorsun?" diye sordukları zaman hep "öğretmen" cevabını verirdim. Ne mutlu bana ki şu anda 26 yaşında bir öğretmenim.
  • Gelecek bilinemez. Bu nedenle bazıları için çok ürkütücü, bazıları için ise çok heyecan vericidir.

GELECEK KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISININ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

  • "İstikbal göklerdedir!" – Mustafa Kemal Atatürk.
  • Yaşlı adam genç delikanlıya döndü ve "yarının ne getireceği bilinmez evladım. Sen sabırlı ol ve çalış, Allah seni muradına erdirecektir" dedi.
  • Bir millet düşünün ki, istikbali uğruna var yok demeden tüm gücü ile bağımsızlık savaşına katılsın.

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Gelecek eş anlamlısı nedir? Gelecek kelimesinin eş anlamlısı
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