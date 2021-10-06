Gelecek eş anlamlısı nedir? Gelecek kelimesinin eş anlamlısı

Gelecek kelimesi Öz Türkçe bir sözcüktür. Henüz yaşanmamış ve gelmemiş olan günleri, anları, heyecanları ifade etmek için kullanılmaktadır. Birden fazla eş anlama sahip olan gelecek kelimesi günlük yaşamda kullanılan en popüler kelimeler arasındadır.
GELECEK KELİMESİNİN ANLAMI
Gelecek kelimesi anlam olarak henüz yaşanmamış ve yaşanacak olan zamanı ifade etmektedir. Gelecek, biz insanlar tarafından bilinmeyendir ve sabırla beklenendir. Gelecek, birçok insan için umutlanma sebebidir.
GELECEK KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI
Gelecek kelimesinin eş anlamlısı yarın ve istikbal sözcükleridir. Bu kelimelerden yarın kelimesi sık sık kullanılırken istikbal kelimesi genelde edebi ve tarihi metinlerde karşımıza çıkmaktadır.
GELECEK KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI
GELECEK KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISININ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI