Gelecek eş anlamlısı nedir? Gelecek kelimesinin eş anlamlısı

Gelecek kelimesi Öz Türkçe bir sözcüktür. Henüz yaşanmamış ve gelmemiş olan günleri, anları, heyecanları ifade etmek için kullanılmaktadır. Birden fazla eş anlama sahip olan gelecek kelimesi günlük yaşamda kullanılan en popüler kelimeler arasındadır.



GELECEK KELİMESİNİN ANLAMI



Gelecek kelimesi anlam olarak henüz yaşanmamış ve yaşanacak olan zamanı ifade etmektedir. Gelecek, biz insanlar tarafından bilinmeyendir ve sabırla beklenendir. Gelecek, birçok insan için umutlanma sebebidir.



GELECEK KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI



Gelecek kelimesinin eş anlamlısı yarın ve istikbal sözcükleridir. Bu kelimelerden yarın kelimesi sık sık kullanılırken istikbal kelimesi genelde edebi ve tarihi metinlerde karşımıza çıkmaktadır.



GELECEK KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

Daha çok gençsin, önünde pırıl pırıl bir gelecek var. Lütfen pes etme, daha fazla çalış ve güzel bir geleceği inşa et.

Öğretmenlerim bana "gelecekte ne olmak istiyorsun?" diye sordukları zaman hep "öğretmen" cevabını verirdim. Ne mutlu bana ki şu anda 26 yaşında bir öğretmenim.

Gelecek bilinemez. Bu nedenle bazıları için çok ürkütücü, bazıları için ise çok heyecan vericidir.

GELECEK KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISININ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI