Gelenek Ve Göreneklerimiz - Türk Kültüründeki Örf, Adet, Gelenek Ve Göreneklerimiz Nelerdir?

Toplumu toplum yapan unsurlar arasında gelenek ve görenekler yer alır. Gelenek ve göreneklerimiz insanın köklerini hatırlatır. Bu bağlamda uygulanması, bilinmesi duygusal olarak ayrı bir öneme sahiptir. Türk ve Anadolu gelenekleri, örf ve adetleri oldukça kapsamlı ve detaylıdır. Bu bağlamda bilinen ya da bilinmeyen pek çok örf ve adet ile karşılaşılabilir. Gelenek ve göreneklerimiz nelerdir sorusu da bilinmeyen bazı adetleri insanların karşılarına çıkarabilir.
Gelenek ve Görenek Nedir?
Gelenek: Bir toplumda eskilerden kalmış olması ile saygın tutulup kuşaktan kuşağa aktarılan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, töreler ve davranışlardır.
Görenek: Türkçe "görmek" kelimesinden türemiş bir kelimedir. İnsanların birbirine bakarak öğrendikleri ve daha sonra alışkanlık haline gelerek yaptıkları adet, usül, alışılmış tarz ve harekettir.
Gelenek ve görenekler toplumların yaşantılarını önemli düzeyde etkiler. İnsanlar arasında bulunan tartışmaları azaltır, toplumsal ilişkileri kolaylaştırır ve insanlar arasında bulunan etkileşimleri arttırır.
Gelenek ve Göreneklerimiz
- Kadının ilk doğumunda, akrabaları eve çocuk görmeye giderler. Buna "Doğuya gitme" denir. Giderken hediyeler götürülür ve uygun şekilde verilir.
- Maddi durumu yerinde olan bireyler erkek çocukları için sünnet düğünü yaparlar.
- Askere gidecek kişinin evine akrabalar ve komşular gider. Evde gelenlere yemek ikram edilir. Askere gidilecek akşam dua edilir, vedalaşılır ve helalleşilir.
- Evlenecek kişiler için "kız isteme" töreni yapılır.
- Düğünden önce nişan yapılır ve yüzükler takılır. Eskiden görücü usulü evliliklerde nişanlı kalma süresince gelin ve damat birbirlerini tanırlardı.
- Hacca giden kişiler hacıdan dönerken hurma, zemzem getirir. Getirdikleri hurma ve zemzemi geldikten sonra kendilerine "hoşgeldiniz" demek için gelenlere ikram ederler.
- Bir evde bir kişi öldüğü zaman o eve tanıdıkları yemek götürür. Ölümün 40. gününde mevlit okunur.
- Ramazan ve Kurban Bayramlarında gelenlere şeker, kolonya ikram edilir. Büyüklerin eli öpülür. Küçüklere hediyeler verilir.
- Kandil gecelerinde, kandil simiti dağıtılır.
- Bayramlarda büyüklerin elini öpmek.