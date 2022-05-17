Gelenek Ve Göreneklerimiz - Türk Kültüründeki Örf, Adet, Gelenek Ve Göreneklerimiz Nelerdir?

Toplumu toplum yapan unsurlar arasında gelenek ve görenekler yer alır. Gelenek ve göreneklerimiz insanın köklerini hatırlatır. Bu bağlamda uygulanması, bilinmesi duygusal olarak ayrı bir öneme sahiptir. Türk ve Anadolu gelenekleri, örf ve adetleri oldukça kapsamlı ve detaylıdır. Bu bağlamda bilinen ya da bilinmeyen pek çok örf ve adet ile karşılaşılabilir. Gelenek ve göreneklerimiz nelerdir sorusu da bilinmeyen bazı adetleri insanların karşılarına çıkarabilir.

Gelenek ve Görenek Nedir?

Gelenek: Bir toplumda eskilerden kalmış olması ile saygın tutulup kuşaktan kuşağa aktarılan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, töreler ve davranışlardır.

Görenek: Türkçe "görmek" kelimesinden türemiş bir kelimedir. İnsanların birbirine bakarak öğrendikleri ve daha sonra alışkanlık haline gelerek yaptıkları adet, usül, alışılmış tarz ve harekettir.

Gelenek ve görenekler toplumların yaşantılarını önemli düzeyde etkiler. İnsanlar arasında bulunan tartışmaları azaltır, toplumsal ilişkileri kolaylaştırır ve insanlar arasında bulunan etkileşimleri arttırır.

Gelenek ve Göreneklerimiz