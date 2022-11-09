Gelincik Çiçeği Anlamı - Gelincik Çiçeğinin Anlamı ve Hikayesi Nedir, Neyi Temsil Eder?

Kimi zaman tül kadar ince oluşu ile bir duvağı çağrıştıran, kimi zaman yarından habersizce günü yaşayan bir bitki olmasından dolayı insan ömrünü çağdaşlaştıran bu özel çiçek, gelincik, iyi bakılması gereken, üzerine düşülmesi gereken bir çiçektir. Bu yönleriyle aslında oldukça kibar insanların tercihidir desek yeridir. Duygusal, insanın ve sevginin kıymetini bilen insanlar için gelincik, karakteri sembolize eden iyi bir tercihtir. Bu çiçeğin narin insanlara hediye edilmesi, aslında onları ne kadar sevdiğinizi ve kırmaktan çekindiğinizi ifade eder.

Gelincik Çiçeği Anlamı

Gelincik çiçeği, oldukça narin ve hassas yapıya sahip bir çiçektir. Bu özelliği dolayısıyla da genelde hassas insanlar ile bağdaştırılmıştır ve ince, sedefimsi yapısı dolayısıyla da ince yüreği, hassaslığı ve kibarlığı simgeler.

Üzerinde bulundurduğu siyah çizgiler dalın bir tarafını kaplar ve bu durum da kişinin yüreğinde bulunan acının bazen sevgiden de baskın bir şekilde hissedilmesini sembolize eder.

Gelincik, görenlerin, dokunanların da bildiği üzere, ince ve uzun bir yapıya sahiptir. Kırmızı yaprakları oldukça narindir. Bu masum görüntüsü onun zaman içerisinde hüzün ile ilişkilendirilmesini sağlamıştır.

Hüznün, durgunluğun sembolü olan bu çiçek oldukça hassas bir çiçektir. İlgi ister ve kibarlıktan hoşlanır, eğer ona sert davranırsanız küsecektir. Bu yönüyle narin insanları ne kadar da güzel simgeliyor değil mi?

Gelincik Anlamı

Gelincik bir diğer yönden de sevilen kişi tarafından sevginin hor görüldüğü durumlarda anlam bulabilir. Bu sebeple "beni bir gelincik misali koparıp attın" gibi bir söz türemiş ve yaygınlaşmıştır. Anlamı, senin nezdinde hiçbir değerim yokmuş demektir. Hüzün denizine dalmak için gelincik çiçeği isabetli bir semboldür.

Gelincik bir de çok fazla edebi eser ve efsanede defin alanlarında ve yerlerinde anlatılır. Gelincik çiçeğinin ölülere rahmet verdiği düşünüldüğünden dolayı vefat eden kişilerin toprağına bırakılabilir.