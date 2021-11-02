Gelir Zıt Anlamlısı Nedir? Gelir Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Gelir kelimesi cümle içerisinde ad görevinde kullanılan bir kelimedir. Bu kelimenin içerdiği anlam biçimlerine baktığımızda karşımıza gerçek anlam çıkmaktadır. Gelir kelimesinin anlam dağarcığı ise Türkçedeki diğer kelimelere nazaran daha dar kapsamlıdır.

GELİR KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Türk Dil Kurumuna göre Türkçede kelimelerin belirli bir anlamları vardır. Gelir kelimesinin de kendi içinde bir anlam kapasitesi bulunmaktadır. Bunun yanında gelir kelimesi daha çok bankacılık ve ticaret gibi alanlarda çok sık kullanılmasına rağmen ifade ettiği anlam Türkçedeki diğer anlamlara daha özeldir. Ayrıca gelir kelimesi gerçek anlamıyla kullanılan bir kelimedir. Gelir kelimesine farklı bir açıdan bakacak olursak gel fiiline –ir haber kipinin getirilmesiyle de farklı bir gelir kelimesi elde edilmiştir. Bu bilgilere bakarak gelir kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Bir kimseye, aileye ya da topluluğa belli zamanlarda belli kaynaklardan, yerlerden gelen para.

Bir ekonomik birimin belli bir süre içinde kazandığı ücret, getiri, kira vb. biçimindeki para.

GELİR KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Gelir kelimesinin Türkçedeki anlam özelliklerinden yukarıda bahsetmiştik. Burada ise gelir kelimesinin anlam ilişkilerinden bahsedeceğiz. Bu anlam ilişkilerinden en önemlisi ise zıt anlamdır. Çünkü gelir kelimesinin zıt anlamlısı da Türkçede önemli bir yer tutmaktadır. Gelir kelimesinin zıt anlamlısı 'gider' kelimesidir. Bu zıt anlamlı kelimeleri daha iyi anlamak için aşağıdaki cümlelere bakabilirsiniz:

Gelirlerimiz çok düşük olduğu için ailemizi geçindirmekte çok zorlanıyoruz.

Giderlerimiz her geçen gün arttığı için bir türlü borçlarımızı kapatamıyoruz.

GELİR KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Gelir kelimesinin anlam özelliklerinden de görüldüğü gibi etkileşimde olduğu kelime sayısı çok fazla değildir. Buna rağmen gelir kelimesi bazı kelimelerle benzerlik göstermektedir. Buna göre gelir kelimesine benzer kelimeler şöyledir: