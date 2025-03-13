Gelişigüzel Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Gelişi Güzel Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türkçede yazım hatalarına en çok rastlanan kelimelerden biri de birleşik kelimelerdir. Bazı kelimeler ayrı yazılması gerekirken birleşik yazılmakta, bazıları ise yanlışlıkla ayrı yazılmaktadır. Günlük konuşma dilinde farklı telaffuz edilen kelimeler, yazıya döküldüğünde yanlış yazım biçimleri ortaya çıkabilir. Bu yanlış yazımlardan biri de "gelişigüzel" kelimesidir. Bu yüzden insanlar gelişigüzel nasıl yazılır, TDK'ye göre ayrı mı bitişik mi yazılır gibi soruları araştırmaktadır.

Gelişigüzel Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre bu kelimenin doğru yazımı "gelişigüzel" şeklinde olup, bitişik yazılması gerekir. "Gelişi güzel" gibi ayrı yazım biçimi yanlıştır ve yazım kurallarına aykırıdır.

Bu kelimenin yanlış yazılmasının en önemli nedenlerinden biri, sözcüğün iki farklı kelimeden oluşuyor gibi görünmesidir. Ancak kelimenin anlam bütünlüğü sağlanmış ve birleşik bir kelime olarak kullanılması kabul edilmiştir. Kelimenin "gelişi" ve "güzel" kelimelerinden oluştuğu düşünülse de tek bir anlam taşıdığı için bitişik yazılması gerekmektedir.

TDK'ye Göre Gelişi Güzel Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türk Dil Kurumu'nun belirlediği kurallara göre, "gelişigüzel" kelimesi bitişik yazılmalıdır. "Gelişi güzel" şeklindeki ayrı yazım hatalı olup, anlam kaymasına neden olabilir.