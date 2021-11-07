Gelmek Zıt Anlamlısı Nedir? Gelmek Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük

Gelmek kelimesi cümle içerisinde eylem görevinde kullanılmaktadır. Gelmek kelimesinin anlam biçimlerini incelediğimizde karşımıza genel olarak gerçek anlam çıkmaktadır. Bunun yanı sıra argo kullanımı da bulunmaktadır. Ayrıca gelmek kelimesinin anlam kapasitesi çok geniştir.

GELMEK KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Gelmek kelimesinin anlam dağarcığını incelediğimizde, karşımıza anlam kapasitesi oldukça geniş bir kelime çıkmaktadır. Birbirinden farklı ve gerçek anlamıyla kullanılan pek çok anlamı bulunmaktadır. Ayrıca gelmek kelimesi günümüzde oldukça sık kullanılan bir kelime olması nedeniyle de anlam haznesi genişlemiştir. Gelmek kelimesinin anlamları aşağıdaki gibidir:

Bir yerden bir yere varmak, ulaşmak.

Gittiği yerden geriye dönmek.

Değmek, isabet etmek, rast gelmek.

Bir süre kalmak üzere uğramak, ziyaret etmek, konuk olmak.

Varmak, ulaşmak.

Belli bir süre dolmak ya da belli bir zamana ulaşmak.

Kalıntı olarak durmak, yaşamak, varlığını sürdürmek.

Daha önce üzerinde görüşülmüş, konuşulmuş, durulmuş olan bir konuya yeniden dönmek ya da bir konuda beklenen noktayı ele almak, o noktaya değinmek.

Vermek, uzatmak.(argo)

Bir süre için bir yönetim yerinde, bir işte vb. bulunmak.(mecaz anlam)

GELMEK KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Gelmek kelimesinin anlam dağarcığından bahsetmiştik. Buradan da anlaşılacağı gibi gelmek kelimesi pek çok kelimeyle etkileşim halindedir. Bu durum gelmek kelimesinin anlam ilişkilerini de etkilemiştir. Gelmek kelimesi için en önemli anlam ilişkisi zıt anlamdır. Çünkü bu kelimenin zıt anlamlısı Türkçede büyük önem arz etmektedir. Gelmek kelimesinin zıt anlamlısı 'gitmek' kelimesidir. Bu iki kelimeyi daha iyi anlamak için şu cümle örneklerine bakabilirsiniz: