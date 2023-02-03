Gemi Azıya Almak Ne Demek? Gemi Azıya Almak Deyiminin Anlamı Ve Hikayesi

Gemi azıya almak ne demek kullanmak isteyenler için merak konusudur. Deyimlerimiz genelde gerçek anlamlarının dışında kullanıldığı için gemi azıya almak deyiminin anlamı ne oldukça araştırılan bir soru olur. Bizde bu araştırmanın bir parçası olduk. Sizler için daha iyi anlatabilmek adına gemi azıya almak ile ilgili cümleler kurduk. İçeriğimizin kalan kısmında gemi azıya almak ne demek sorusuna detayları ile değineceğiz.

Gemi Azıya Almak Ne Demek?

Deyimler, yaşanan bir olayı veya durumu anlatmak için kullandığımız sözcük veya cümlelerdir. Deyimlerin anlamları, genel olarak bir metafor, benzetme veya bir hikaye gibi anlatımlarla ifade edilir. Deyimler, kullanılan dilin zenginliğini gösterirken aynı zamanda kültürel birikimini de yansıtmaktadır. Deyimleri daha iyi anlamak için, anlamları ile ilgili bilgi sahibi olmak gerekebilir. Çünkü hiç kimse bir deyimi yanlış kullanmak istemez. Bu noktada gemi azıya almak deyiminin anlamı da sıklıkla araştırılır. Bu deyimin açıklaması ve doğru kullanımı ile alakalı Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından bilgi paylaşılmıştır. TDK'ye göre bu deyiminin iki anlamı vardır. Bunlar;

1. Söz dinlemez olmak.

2. At, gemi azıları arasına alıp etkisiz bırakarak süvarisinin yönetiminden çıkmak ve kendi istediğince koşmak.

Gem: Atı yönetmek için ağzına takılan demir araç.

Cümle içinde kullanmak gerekirse;

-Adam sürekli gemi azıya alarak işlerimizi geçiştiriyor.

-Öğrenciler sınıfta gemi azıya almışlar, at koşturuyorlar.

-Gemi azıya alan kişiler işi bırakarak protestoya başladı.