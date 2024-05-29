Gemi Eş Anlamlısı Nedir? Gemi Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Türkçe bir kelime olan gemi kelimesi daldan, sürgünden, tahtadan yapılan araç anlamına gelen gımı kelimesinden türemiştir. Günümüz ifade dilinde yaygın olarak kullanılan gemi kelimesi başka kelime veya kelime öbekleriyle de ifade edilebilmektedir. Gemi kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı günlük ifade dilinde oldukça yaygındır.

Gemi Eş Anlamlısı Nedir?

Artan teknolojiyle beraber ortaya çıkan yeni gemi türlerinin çeşitleriyle ve bu sayede gemi kelimesinin eş anlamlı karşılığı olan kelime sayısı da oldukça artmaktadır. Gemi kelimesinin eş anlamlısı nedir diye baktığımızda karşımıza günlük ifade dilinde en çok kullanılan kelime olarak vapur kelimesi karşımıza çıkmaktadır.

Gemi Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Gemi kelimesinin eş anlamlısı olarak bilinen vapur kelimesi, gemi kelimesinin yerine kullanıldığında cümlede herhangi bir anla kaymasına neden olmamakla beraber aksine dilin zenginliğini ve ifade gücünü göstermek açısından oldukça önemlidir. İşte vapur kelimesinin cümle içerisinde kullanımlarına verilen örnekler.

Arkadaşlarıyla birlikte vapura geç yetiştiği için deniz gezisinde ilk güneşin batışını kaçırdı ve bu onu oldukça üzdü.

Büyük bir kalabalıkla vapura geç bindiklerinde, denizin serin esintisi ve manzaranın güzelliği onları büyüledi.

Vapura geç binmeleriyle birlikte, tatil köyüne doğru yola çıktılar ve denizin üzerindeki yolculuklarına keyifle devam ettiler.

İş toplantısına yetişebilmek için aceleyle vapura geç koşturdu ve sonunda gemiye yetişti, fakat yoğun trafik nedeniyle stresli bir yolculuk geçirdi.

Tarihi liman kentini gezmek için vapura geç bindiklerinde, şehrin eşsiz manzarası karşılarında uzanırken, denizdeki hafif dalgalanmaların huzur verici etkisini hissettiler.