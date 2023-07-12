Gemi Ne ile Çalışır? Günümüzde Gemiler Hangi Yakıtla Çalışır?

Gemiler, yük ve yolcu gemisi olmak üzere ikiye ayrılır. Her iki gemi türünün de yakıt cinsi aynıdır. Gemi ne ile çalışır araştırması ile bu gemilerin yakıt türünü öğrenebilirsiniz. Günümüzde gemi neyle çalışır incelemesi ile gemilerin önemli bir özelliği hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Gemi yakıtı nedir? Gemilerde kullanılan yakıtın kalitesi, sıradan yakıt türlerinden daha farklı olabilir. Gemi hangi yakıtla çalışır sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Gemi Ne İle Çalışır?

Gemiler, günümüzün en çok kullanılan ulaşım ve yük taşıma araçlarından biridir. Söz konusu araçların güzergâhı, ağırlıklı olarak deniz alanlarıdır. Gemilerin hangi yakıtla çalıştığı da her daim merak edilen bir konu olmuştur. Gemi, dizel yakıt ile çalışan bir araçtır. Söz konusu araçlarda güç, hızdan daha önceliklidir. Bu nedenle gemilerde dizel yakıt kullanılması tercih edilmiştir. Gemilerde kullanılan dizel yakıtlar daha düşük kalitede ve düşük maliyettedir. Marine gas oil (MGO) ya da marine diesel oil (MDO) türündeki yakıtlar, en çok bilinen ve kullanılan gemi yakıtlarıdır.

Günümüzde Gemi Neyle Çalışır?

Günümüzde kullanılan gemilerin yakıt türü de eski dönemlerde olduğu gibi dizel yakıttır. Çok eski dönemlerde gemilerin kömür yakıtı ile çalıştığı da görülmüştür. İlerleyen dönemlerde de gemilerde dizel yakıtın kullanılacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu yakıtın tercih edilmesinin en önemli nedeni, yüksek oranda güç üretmesidir. Üretilen güç, gemilerin taşımacılıkta kullanılmasını kolaylaştırır.