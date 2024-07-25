Genç, dinamik ve nitelikli bir üniversite: ATÜ

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) kurulduğu 2011'den itibaren aldığı yerinde kararlar ve yaptığı akademik çalışmalarla Türkiye'nin önemli üniversiteleri arasına girmeyi başardı. ATÜ, donanımlı akademik kadrosu, nitelikli bilimsel çalışmalarıyla değer üreten bir üniversite oldu. ATÜ, ayrıca güncel teknoloji alanlarının ihtiyaç duyduğu elemanları yetiştirmek için Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi ile Bilişim Teknolojileri MYO bünyesinde yeni bölümler açarak değer üretmeye devam ediyor. Üniversite yetkilileri ATÜ tanıtımını şöyle yapıyor:Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ), 2011 yılında kurulmuş genç ve dinamik bir devlet üniversitesidir. 2017 Eylül ayına kadar Adana'nın 3 farklı bölgesinde kiralık binalarda eğitimöğretim faaliyetlerini yürütmekteydi. Bu tarih itibariyle Sarıçam ilçemizde bin 450 dönümlük arazi içerinde bulunan yeni kampüsüne kavuşmuştur. Yerleşkemizde ilk etap çalışmaları tamamlanmış olup, 2'nci etap binaları hızlı bir şekilde inşa edilmektedir. Yeni kampüsün fiziki olanakları sayesinde akademik ve bilimsel faaliyetlerde önemli bir ivme yakalanmıştır.Üniversitemizde hâlihazırda Bilgisayar ve Bilişim, Mühendislik, İşletme, Siyasal Bilgiler, Havacılık ve Uzay Bilimleri, Mimarlık ve Tasarım ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakülteleri olmak üzere toplam 7 Fakülte, 1 Enstitü, 1 Yüksekokul ve 1 Meslek Yüksekokulu ile eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmektedir. Eğitim öğretim faaliyetinin sürdüğü lisans bölümlerimizden 2 tanesi hariç diğer tüm bölümlerimizde eğitim öğretim dili İngilizce'dir. İngilizce hazırlık programı öğrencilerin bölüm derslerinde İngilizce'yi etkili bir şekilde kullanmalarını sağlamak üzere tasarlanmış ve Türkiye'deki üniversitelerin hazırlık programları içinde özgün bir yere sahip olan, modern ve yoğun bir İngilizce dil programıdır.