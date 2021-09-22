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Giriş Tarihi: 22.9.2021 14:51

Genç eş anlamlısı nedir? Genç kelimesinin eş anlamlısı

Genç eş anlamlısı nedir? Genç kelimesinin eş anlamlısı

Genç kelimesi günlük yaşantımızda oldukça sık kullanılan kelimeler arasındadır. Aslında sadece genç değil, genç kelimesinin eş anlamlıları da sıklıkla kullanılmaktadır. Genç eş anlamlısı nedir? Sorusu üzerinde duracağız. Genç kelimesi yerine kullanılan kelimeleri hazırladık.

Genç kelimesi eski Türkçede kēnç sözcüğünden gelmiştir. Genç, yaşı ilerlememiş olan anlamına gelir. Bir diğer anlamı ise çocukluk çağından çıkmış bulunan kimse, delikanlıdır. Genç kelimesi günümüzde birçok farklı eş anlamlarıyla kullanılmaktadır. Bunlardan biri "delikanlı" olarak örnek verebiliriz.

GENÇ EŞ ANLAMLISI

Genç kelimesi ile aynı anlamı taşıyan sözcükler olduğundan bahsetmiştik. Genç sözcüğüne ait en bilindik eş anlamlı kelimeler dinç, hoş, körpe, toy ve yıpranmamış sözcükleridir. Bu kelimeler genç yerine kullanılabilir.

Örnek cümle:

"(Genç kızı bir gece pencerede görmüştü.)" (H. Taner)

Bu cümlede genç; yaşı ilerlememiş olan, ihtiyar karşıtı anlamlarında kullanılmıştır.

GENÇ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Gencin eş anlamlısı sadece dinç ve toy değildir. Birçok farklı anlamları vardır. Genç kelimesinin eş anlamlılarını sıraladık:

  • Yeniyetme
  • Delikanlı
  • Çocuk
  • Küçük
  • Acemi
  • Yeni
  • Yavru
  • Jön
  • Civan
  • Körpe
  • Taze
  • Yaş
  • Dinç
  • Toy
  • Berna
  • Cahil
  • Çiçeği burnunda
  • Dinçer
  • Düve
  • Filinta gibi
  • Kıray
  • Piliç gibi
  • Şâb
  • Torlak
  • Toygan
  • Yaşıt

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Genç eş anlamlısı nedir? Genç kelimesinin eş anlamlısı
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