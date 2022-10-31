Genç Osman Nasıl Öldü? Genç Osman Nerede ve Neden Öldürüldü, Kaç Yaşındaydı?

3 Kasım 1604 dünyaya gelen ve bundan 13 yıl sonra tahta çıkan Genç Osman, Osmanlı padişahları arasında en genç ölen padişahtır. Peki Genç Osman nasıl öldü? Yeniçerilerin ayaklanması ile öldürülen ilk padişah olan Genç Osman neden öldürüldü? Bu yazımızda Genç Osman nerede öldürüldü ve ölümüne neden olan detayları inceleyeceğiz.

GENÇ OSMAN NASIL ÖLDÜ?

II. Osman olarak da anılan 16. Osmanlı Padişahı ve 95. İslam Halifesi olan Genç Osman 3 Kasım 1604'te İstanbul'da doğmuştur. 20 Mayıs 1622'de ise henüz 18 yaşındayken vefat etmiştir. Babası I. Ahmed, annesi Mahfiruz Hatice Sultan'dır. 13 yaşında tahta çıkması nedeniyle eğitimi ve yetiştirilmesi üzerinde titizlikle durulmuştur. Osmanlı şehzadeleri arasında en kültürlüsü olduğu belirtilir. Peki genç yaşta Osmanlı padişahı olan 2. Osman nasıl öldü? Ölümüne neden olan yaptığı yenilikler ve reformlar mıydı?

Tahta çıkan II. Osman'ın yapmak istediği yenilikler şöyleydi:

-Artık iyice bozulmaya başlayan ve her geçen gün devletin başına iş açan Yeniçeri ve Sipahi ocaklarını ortadan kaldırarak, bunların yerine Anadolu, Suriye ve Mısır Türkleri'nden oluşan yeni bir ordu kurmak.

-Devşirmelerle dolmuş devlet mekanizması temizlemek, yerlerine Türk milletinden kişiler getirmek.

-Osmanlı İmparatorluğu'nun başkentini İstanbul'dan Anadolu'ya, büyük olasılıkla bir Türk şehri olan Bursa'ya taşımak.

-İlmiye Sınıfı'nın artık yozlaşmaya başlaması nedeniyle, onların ekonomik ve siyasi güçlerini kırıp devlet üzerindeki etkilerini yok etmek.

-Saray geleneklerini değiştirerek artık padişah ve yakınlarının devşirmelerle evlilik yapması yerine Türk ailelerinden kız almasını sağlamak.

-Giysilerde değişiklikler yaparak eski gösterişli kavuk ve kaftanlar yerine daha yalın giysilerin giyilmesini sağlamak.

-Fatih Sultan Mehmet'in ve Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptıkları yasaları yeniden düzenleyerek, imparatorluğun yeni koşullarına uydurmak.

Bunların üzerine Genç Osman'ın Damat Halil Paşa'yı ve Şehzade Mehmed'i idam ettirmesi üzerine halk da tepki göstermeye ve huzursuz olmaya başlamıştır. Yeniçeriler bu durumu kullanarak I. Mustafa'yı tahta geçirmek istediler. En sonunda isyancılar sarayı basıp şehri yağmalamaya başlamışlardır. 20 Mayıs 1622 günü I. Mustafa, isyancılar tarafından padişah ilan edilmiştir. Kendilerini tehlike altında hisseden Yeniçeriler birleşerek Genç Osman'ı Yedikule Zindanların da hapsetmişlerdir. Daha sonra ise Yeniçeriler Genç Osman ölümüne neden olmuşlardır.

Çok genç yaşta tahta çıkan ve kısa sürede indirilen bu padişah, kimilerine göre ilk reformculardan birisiydi, kimilerine göre ise haksız yere katledilen bir yönetici. Genç Osman ölümü o zamanki halkın büyük bir kısmı tarafından kabullenilmemiş ve onaylanmamıştır.

GENÇ OSMAN NEREDE ÖLDÜRÜLDÜ?

Genç Osman Yeniçeriler tarafından İstanbul'da Yedikule Zindanların da öldürülmüştür. Naaşı ise babası Sultan Ahmed'in türbesine götürülüp gömülmüştür.