Genç Zıt Anlamlısı Nedir? Genç Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Genç kelimesinin birçok eş anlamlısı bulunmaktadır. Eş anlamlı olarak en çok kullanılanı ise toy sözcüğüdür. Genç sözcüğünün bir de zıt anlamlısı vardır. Bu zıt anlamlı kelime genelde tezatlık gibi durumlarda kullanılmaktadır.

GENÇ KELİMESİNİN ANLAMI

Genç kelimesinin barındırdığı anlam ilişkilerini daha iyi çözümlemek için bu kelimenin anlamını iyi bilmek gerekir. Bunlara ek olarak kelimenin diğer anlam ilişkilerini de bilmek kelimenin zıt anlamlısını anlamamıza yardım edecektir. Türk Dil Kurumuna göre genç kelimesinin anlamı şu şekildedir:

Sıfat, Yaşı ilerlememiş olan ihtiyar karşıtı.

Bu anlamı daha iyi kavramak için cümle içindeki kullanımına bakabiliriz:

"Atatürk'ün tabutu arkasından ağlayan on beş milyon Türk'ün yaşadığı, genç Türkiye mutluydu" - Burhan Felek

GENÇ KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Birbirinin karşıtı yani birbiriyle çelişen sözcüklere zıt anlamlı sözcükler denir. Bu kelimeler Türkçede oldukça fazla kullanılmaktadır. Fakat her kelimenin zıt anlamı bulunmamaktadır. Bunlara ek olarak bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmamaktadır. Bu bilgiler ışığında genç kelimesinin en çok kullanılan ve bilinen 2 tane zıt anlamlısı vardır. Bu sözcükler yaşlı ve ihtiyar sözcükleridir. Bu kelimelerin cümle içerisindeki kullanımları şu şekildedir: