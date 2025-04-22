Gençlere yeni istihdam kapısı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında üniversite-özel sektör işbirliğini güçlendirmek ve mesleki eğitimin niteliğini artırmak amacıyla "Meslek Yüksekokulları Eğitim İşbirliği Protokolü" imzalandı. TOBB İkiz Kuleleri'nde gerçekleştirilen imza törenine YÖK Başkanı Erol Özvar, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Özvar burada yaptığı konuşmada, meslek yüksekokullarının sanayi, ticaret, hizmet ve teknoloji sektörleriyle iç içe olmasını mümkün kılacak politikalar üzerinde çalıştıklarını anlattı.

BAŞARILI ÖĞRENCİLERE BURS

Protokolle, yeni bir modelin ilk adımını attıklarını belirten Özvar, üniversitelerin sektörle ortak hareket ettiği, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu becerilere sahip mezunlar yetiştirdiği bir sistem inşa etmenin en önemli öncelikleri arasında bulunduğunu söyledi. Özvar, "Protokol kapsamında, farklı illerimizde meslek yüksekokulları ile TOBB'a bağlı oda ve borsalar arasında güçlü bağ kurulacak. Böylece, üniversitelerimiz iş dünyasının taleplerini yakından takip edecek, sektörel beklentilere uygun eğitim programları geliştirilecek. Öğrencilerimiz iş dünyasına daha donanımlı şekilde hazırlanacak. Meslek yüksekokulu öğrencilerinin işyeri eğitimi, staj süreçleri TOBB üyesi işletmelerle işbirliği içinde yürütülecek. Başarılı meslek yüksekokulu öğrencilerine burs imkânı ile meslek yüksekokullarına atölye ve laboratuvar desteği sağlanacak" dedi.

EŞLEŞTİRME YAPILACAK

Protokolle meslek yüksekokulları programlarının sektörün ihtiyaçlarına göre sürekli güncelleneceğini dile getiren Hisarcıklıoğlu da "Protokol sayesinde 388 meslek yüksekokulumuz, bulundukları il ve ilçelerdeki oda ve borsalarımızla eşleşecek. Eğitim ve üretim tarafı aynı masada buluşacak. Dijital beceriler ve yeşil dönüşüm odaklı yeni programları meslek yüksekokulları gündeme aldı. Kronikleşen nitelikli insan kaynağı açığını kapatacağız. Gençlerimize umut dolu bir kariyer yolculuğu sunacağız" diye konuştu.