Gençlerin fikirleri dijital girişime dönüşüyor

Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV) bünyesindeki Üsküdar Amerikan Lisesi, İzmir Amerikan Koleji, Tarsus Amerikan Koleji ve SEV Amerikan Koleji'nde ortak yürütülen MVP (Make Vision Possible) Programı, gençleri teknoloji ve girişimcilik dünyasıyla buluşturuyor. Program kapsamında öğrenciler, bir fikrin dijital ürüne dönüşme sürecini uygulamalı olarak deneyimliyor. 10 gün süren yoğun program boyunca öğrenciler; gerçek hayat problemlerini analiz etmeyi, kullanıcı ihtiyaçlarını anlamayı ve çözüm üretmeyi öğreniyor. Tasarım odaklı düşünme modeliyle ilerleyen süreçte gençler, yapay zekâ araçlarını etkin kullanabilmek için "Prompt Engineering" yani sistem mühendisliği alanında da çalışmalar yapıyor.

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ ÜRETİM

Program kapsamında öğrenciler yalnızca fikir geliştirmiyor, aynı zamanda ürün tasarımı ve kullanıcı deneyimi üzerine de çalışıyor. Takımlar, sayfa şemaları ve kullanıcı akışları oluştururken alanında uzman mentörlerden bire bir geri bildirim alma fırsatı buluyor. Teknik geliştirme aşamasında ise öğrenciler yapay zekâ destekli uygulamalar geliştirerek backend mantığı, veri tabanı yapıları ve temel yazılım süreçleriyle tanışıyor. Böylece gençler, teknolojiyi yalnızca tüketen değil üreten bireyler olarak deneyim kazanıyor.