Gençlerin geleceğine açılan şehir: Kahramanmaraş

Üniversite tercihi yapacak gençler için şehir seçimi, eğitim kadar yaşam kalitesini de belirleyen önemli unsurlar arasında yer alıyor. Bu noktada Kahramanmaraş, güçlü eğitim altyapısının yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif olanaklarıyla dikkat çekiyor. Büyükşehir Belediyesinin son dönemde hayata geçirdiği yatırımlarla şehir, üniversite öğrencilerine kampüs dışında da zengin bir yaşam sunuyor.

GENÇLERİN ŞEHRİ

Kahramanmaraş'ta gençler için hayat derslerle sınırlı değil. Şehir, spor yatırımları ve organizasyonlarıyla aktif ve sosyal bir yaşam sunuyor. Tenisten voleybola, güreşten bisiklete kadar birçok branşta düzenlenen etkinlikler gençleri sporla buluşturuyor. Bu vizyonun en önemli örneklerinden biri olan 15 Temmuz Spor Vadisi, tenis kortları, yürüyüş ve bisiklet yolları, açık spor alanları ve sosyal donatılarıyla gençlerin buluşma noktası haline geliyor. Öte yandan yapımı süren Gençlik Merkezi ile 17 bin 500 seyirci kapasiteli stadyum ve yaşayan spor kompleksi, tamamlandığında Kahramanmaraş'ın spor altyapısını daha da güçlendirecek. Böylece üniversite öğrencileri, eğitimlerinin yanı sıra sporla iç içe, hareketli bir yaşamın da parçası olacak.

ÖĞRENCİYİ KUŞATAN BİR ŞEHİR

Kahramanmaraş'ta üniversite yaşamı kampüsle sınırlı kalmıyor. Büyükşehir Belediyesinin gençlere yönelik hizmetlerinden Kırkaltı Kafeler, uygun fiyatları ve modern atmosferiyle öğrencilerin ders sonrası buluşma noktaları arasında yer alıyor. Şehrin sosyal hayatına hareket katan Geleneksel Ağustos Fuarı ise konserlerden tiyatro gösterilerine, gastronomi etkinliklerinden çeşitli kültürel organizasyonlara kadar geniş içeriğiyle üniversite öğrencilerine sosyal ve kültürel yaşamın içinde yer alma fırsatı sunuyor.

ŞEHRİN BİR UCU DOĞA, BİR UCU MACERA

Kahramanmaraş'ı üniversite öğrencileri açısından farklı kılan en önemli özelliklerden biri, şehir yaşamıyla doğanın iç içe olması. Ahır Dağı, Başkonuş Yaylası, Menzelet ve Sır Barajı çevresi ile Fırnız Vadisi, öğrencilerin yoğun ders temposundan uzaklaşarak doğayla buluşabilecekleri birçok alternatif sunuyor. Kış aylarında Yedikuyular Kayak Merkezi kayak ve snowboard tutkunlarını ağırlarken, yaz aylarında yaylalar, yürüyüş rotaları ve kamp alanları gençlere doğayla iç içe vakit geçirme imkânı sağlıyor. Üstelik bu doğal güzellikler, şehir merkezine yakın konumlarıyla öğrencilerin hafta sonlarını değerlendirebilecekleri kolay ulaşılabilir alanlar arasında yer alıyor. Bu yönüyle Kahramanmaraş, üniversite öğrencilerine yalnızca bir kampüs değil, dört mevsim keşfedilebilecek zengin bir yaşam deneyimi sunuyor.

GENÇLERİN YANINDA BİR BÜYÜKŞEHİR

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gençleri şehrin geleceğinin en önemli gücü olarak görüyor. Bu anlayışla eğitimden spora, kültürden sosyal yaşama kadar birçok alanda projeler hayata geçirilirken, Pusula Maraş çatısı altında yürütülen çalışmalarla gençlerin eğitim ve sosyal yaşamına destek veriliyor. Amaç, gençlerin yalnızca hizmet alan değil, şehrin sosyal ve kültürel hayatına yön veren aktif bireyler olarak yetişmesi.

BİR ÜNİVERSİTEDEN FAZLASI

Üniversite tercihi yaparken bölüm ve akademik imkânlar kadar, öğrencinin yaşayacağı şehir de büyük önem taşıyor. Üniversite yılları; yeni arkadaşlıkların kurulduğu, farklı deneyimlerin kazanıldığı ve kişisel gelişimin şekillendiği özel bir dönem. Kahramanmaraş ise bu süreçte gençlere güçlü bir alternatif sunuyor. Eğitim hayatını destekleyen üniversitelerinin yanı sıra spor tesisleri, gençlik merkezleri, sosyal yaşam alanları, kültürel etkinlikleri ve doğal güzellikleriyle öğrencilere zengin bir yaşam ortamı sağlıyor. Köklü tarihi ve kültürel mirasını modern şehir yaşamıyla buluşturan Kahramanmaraş, üniversite adaylarına yalnızca diploma alabilecekleri değil, kendilerini her yönüyle geliştirebilecekleri bir şehir vadediyor. Eğitim, spor, kültür, doğa ve sosyal yaşamı bir araya getiren şehir, unutulmaz üniversite yılları geçirmek isteyen gençleri bekliyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör