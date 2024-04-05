“Genel Eğitim ve Araştırma” alanlarında iş birliği protokolü

Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar'ın imzalarıyla yürürlüğe giren protokol, eğitim ve araştırma alanlarında yeni fırsatlar ve ortaklıkların kapısını aralayarak öğrencilere ve akademisyenlere zengin bir deneyim sunacak.

Yükseköğretimde bilgi paylaşımının ve ortak projelerin teşvik edilmesinin önemine vurgu yapan Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, "İstanbul Üniversitesi ile imzaladığımız 'Genel Eğitim ve Araştırma' iş birliği protokolü, kurumlarımızın birbirine katkı sağlama ve deneyimlerini paylaşma kararlılığını yansıtıyor" dedi.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar ise KKTC ile sıkı bir bağa sahip olduklarını belirterek, Girne Üniversitesi ile güçlü bir iş birliği ortamı oluşturmak istediklerini söyledi. Girne Üniversitesi'nin gelişmesinin KKTC'deki diğer üniversitelerin de gelişmesi anlamına geldiğini ve Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarının bu konuda aynı bakış açısına sahip olduğunu ifaden Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, "Girne Üniversitesi ile iş birliğimizi geliştirme kararlılığımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.