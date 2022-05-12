Geniş Açı Kaç Derecedir? Açılar Konu Anlatımı İle Dik, Dar, Tam, Geniş Açı Nedir Ve Kaç Derecedir?

Matematikte oldukça önemli bir yeri olan geometriyi iyi bilmek için açıları iyi tanımak gerekmektedir. Bu yüzden ilk önce açıların sınıflandırılmasını ve kaç derece olduklarını bilmek gereklidir. Bundan sonra gerekli özel açıları öğrendiğinizde geometriyle ilgili açı sorularını rahatlıkla çözebileceksiniz. Bu tarz konular genelde ortaokulda öğrencilere anlatılmaktadır. Geniş, dik, dar, tam açı nedir? Bunları ele aldık. Ayrıca nu açıların kaç derece olduğundan bahsedeceğiz. Şimdi başlayalım.

Geniş Açı Nedir, Kaç Derecedir?

Her şeyden önce açının ne anlama geldiğini iyi bilmek gerekir. Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının kesiştiği noktaya açı denmektedir. Işınların birbirlerine göre hareketiyle de bu açılar artıp azalmaktadır. Bunun yanında açıların ölçüsü derece olarak ifade edilir.

Geniş açı, açıları belirli aralıktaki açıları belirtmek için kullanılmaktadır. Bu açıdan baktığımızda ölçüsü 90 dereceden büyük ve 180 dereceden küçük olan tüm açılara geniş açı diyebiliriz. Örneğin 130 derece bir geniş açıyı ifade etmektedir.

Geniş açının yanında bir de dar açı bulunmaktadır. Dar açı da adı üzerinde ölçüsü daha az olan açılar için kullanılmaktadır. Bu bağlamda 0 dereceden büyük ve 90 dereceden küçük açılar için de dar açı ifadesi kullanılmaktadır.

Tam Açı Nedir, Kaç Derecedir?

Yukarıda bazı açı aralıklarından bahsettik. Burada ise özel açılardan bahsedeceğiz. Bu özel açılar geometride oldukça sık karşılaşacağınız açılardır. Bu nedenle öğrenilmesi gereklidir.

Öncelikle tam açı daha çok çemberde karşımıza çıkmaktadır. Ölçüsü 360 derece olan açılara tam açı adı verilmektedir. Bu nedenle bir noktanın etrafında 360 derece döndüğünüzde bir çember elde edeceksiniz.

Dik Açı Nedir, Kaç Derecedir?

Geometride oldukça sık karşılaşılan özel açılardan birisi de dik açıdır. Birçok geometrik şekilde bu açı kullanılır. Mesela karenin bütün kenarları birbirine dik konumdadır. Bu durumda 90 derecelik açıyla kesişmişlerdir. Bunun haricinde dikdörtgenin kenarları da 90 derecelik açıyla kesişmektedir. Sonuç olarak dik açı 90 derecedir.

Yukarıda birçok açı çeşidinden bahsettik. Bu açıların tespiti de oldukça önemlidir. Günümüzde açıları ölçmek için bazı aletler kullanılmaktadır. Bunlardan biri açıölçer yani iletkidir. Bu materyal sayesinde istediğiniz açıyı oluşturabilir ve istediğiniz açıyı ölçebilirsiniz. Bu işlemleri gerçekleştirirken pergel adı verilen materyalden de yararlanılabilir. Pergel, genelde açıları oluştururken kalemi sabitlemek ve hata yapmamak için kullanılan aletlerden birisidir. Bunun yanında farklı geometrik cisimleri elde etmek için de cetvel kullanabilirsiniz.