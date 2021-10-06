Geniş eş anlamlısı nedir? Geniş kelimesinin eş anlamlısı

Geniş kelimesi Öz Türkçe bir kelimedir ve zamanla türemiştir. Geniş dediğimiz zaman hemen aklımıza bir nesnenin ne kadar enine doğru uzun olduğu aklımıza gelir. Aynı zamanda geniş kelimesi bir nesnenin kapladığı yeri de ifade etmek için kullanılır. Bir alanın mesafesi ve alanını belirtmek için geniş kelimesine yer vermemiz olasıdır.

GENİŞ KELİMESİNİN ANLAMI

Geniş kelimesi, bir nesnenin ya da kişinin kapladığı hacmi belirtmek için kullanılmaktadır. Eş anlamlı olarak kişinin herhangi bir konuda çok dertsiz, yani gamsız olduğunu ifade etmektedir. Bir kişinin kilolu olduğundan bahsetmek için de kullanılabilen geniş kelimesi sıklıkla mesafe ya da hacim belirtmek için kullanılmaktadır.

GENİŞ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI



Geniş kelimesinin üç eş anlamı bulunmaktadır. Bunlar "enli","ferah" ve "kalabalık" kelimeleridir. Bu kelimeler cümle içerisinde geniş kelimesi yerine kullanılabilmektedirler.



GENİŞ KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

Öğretmenimiz dönem ödevi olarak bizden çok geniş hacimli bir kitabı bitirmemizi istedi. Bunca dersin arasında nasıl vakit bulacağım bilmiyorum.

Abim üniversiteden geldiğinde o kadar çok kilo almıştı ki evdeki tekli koltuğa sığamayacak kadar geniş bir yer kaplıyordu.

Çocuklar geniş bir arazide top oynuyorlardı. O kadar mutlulardı ki… kesinlikle görülmeye değerdi.

GENİŞ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISININ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI