Geniş Zıt Anlamlısı Nedir? Geniş Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Geniş sözcüğü cümle içerisinde genel olarak gerçek anlamıyla kullanılmaktadır. Fakat bu sözcüğün mecaz anlamlı kullanımı da oldukça yaygındır. Bu açıdan baktığımızda karşımıza birçok anlam ilişkisi olan bir kelime çıkmaktadır.

GENİŞ KELİMESİNİN ANLAMI

Geniş kelimesinin anlamını iyi kavramak için bu sözcüğün anlam ilişkilerini iyi bilmek gerekir. Özellikle geniş sözcüğünün eş anlamlısını bilmek bu kelimeyi anlamada oldukça faydalıdır. Geniş kelimesinin eş anlamlısı 'enli, yaygın, genel' sözcükleridir. Bu sözcüklerin bazıları geniş kelimesinin mecaz anlamından kaynaklanmaktadır. Buna göre geniş kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Ortalamayı aşan eni bulunan, eni çok olan, dar olmayan, enli.

İçine çok şey alabilecek durumda olan, içine alması gerekenden daha çoğunu alabilen, alanı dar olmayan.

(giysi için) Bol olan, sıkmayan, bol.

Dar sınırlar içinde kalmayan, kapsamı büyük olan, çok şey içeren.

-(kişi için) Olur olmaz şeylere aldırış etmeyen, kolay kolay tasalanmayan, her şeyi kendine dert etmeyen, tasasız, rahat.(mecaz anlam)

(kişi için) Önyargısı olmayan, açık düşünceli, hoşgörülü, sabırlı.(mecaz anlam)

Bol, çok.(mecaz anlam)

GENİŞ KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Geniş kelimesi Türkçede oldukça fazla kullanılmaktadır. Bu nedenle birçok kelimeyle etkileşime girerek pek çok anlam ifade etmektedir. Bu anlamlar sayesinde de anlam ilişkisi zengin bir kelime ortaya çıkmıştır. Bu anlam ilişkilerinden zıt anlam oldukça önemlidir. Geniş kelimesinin zıt anlamlısı 'dar' sözcüğüdür. Bu iki kelimeyi iyi ayırt etmek için şu cümle örneklerine bakabilirsiniz: