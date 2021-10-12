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Giriş Tarihi: 12.10.2021 12:27

Geniş Zıt Anlamlısı Nedir? Geniş Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Geniş Zıt Anlamlısı Nedir? Geniş Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Türkçede birçok kelime anlam ilişkisi yönünden oldukça zengindir. Geniş sözcüğü de bu sözcükler arasında yer almaktadır. Çok kapsamlı bir anlam ifade ettiği için birçok anlamı bulunmaktadır. Bu nedenle cümle içerisinde pek çok görevde kullanılmaktadır. Bu sözcüğün zıt anlamlısını ve eş anlamlısını bilmek kelimeyi daha iyi analiz edebilmemizi sağlamaktadır. Buna göre geniş zıt anlamlısı nedir? İşte geniş kelimesinin zıt anlamlısı…

Geniş sözcüğü cümle içerisinde genel olarak gerçek anlamıyla kullanılmaktadır. Fakat bu sözcüğün mecaz anlamlı kullanımı da oldukça yaygındır. Bu açıdan baktığımızda karşımıza birçok anlam ilişkisi olan bir kelime çıkmaktadır.

GENİŞ KELİMESİNİN ANLAMI

Geniş kelimesinin anlamını iyi kavramak için bu sözcüğün anlam ilişkilerini iyi bilmek gerekir. Özellikle geniş sözcüğünün eş anlamlısını bilmek bu kelimeyi anlamada oldukça faydalıdır. Geniş kelimesinin eş anlamlısı 'enli, yaygın, genel' sözcükleridir. Bu sözcüklerin bazıları geniş kelimesinin mecaz anlamından kaynaklanmaktadır. Buna göre geniş kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • Ortalamayı aşan eni bulunan, eni çok olan, dar olmayan, enli.
  • İçine çok şey alabilecek durumda olan, içine alması gerekenden daha çoğunu alabilen, alanı dar olmayan.
  • (giysi için) Bol olan, sıkmayan, bol.
  • Dar sınırlar içinde kalmayan, kapsamı büyük olan, çok şey içeren.
  • -(kişi için) Olur olmaz şeylere aldırış etmeyen, kolay kolay tasalanmayan, her şeyi kendine dert etmeyen, tasasız, rahat.(mecaz anlam)
  • (kişi için) Önyargısı olmayan, açık düşünceli, hoşgörülü, sabırlı.(mecaz anlam)
  • Bol, çok.(mecaz anlam)

GENİŞ KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Geniş kelimesi Türkçede oldukça fazla kullanılmaktadır. Bu nedenle birçok kelimeyle etkileşime girerek pek çok anlam ifade etmektedir. Bu anlamlar sayesinde de anlam ilişkisi zengin bir kelime ortaya çıkmıştır. Bu anlam ilişkilerinden zıt anlam oldukça önemlidir. Geniş kelimesinin zıt anlamlısı 'dar' sözcüğüdür. Bu iki kelimeyi iyi ayırt etmek için şu cümle örneklerine bakabilirsiniz:

  • Oldukça geniş bir yol olduğu için araçlar rahatlıkla yollarına devam edebiliyorlar.
  • Bu pantolon bana çok dar geldiği için yeni de olsa başkasına verelim.

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Geniş Zıt Anlamlısı Nedir? Geniş Kelimesinin Zıt Anlamlısı
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