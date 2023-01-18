Genotip Nedir? Genotip Örnekleri Neler, Çeşitleri Kaç Tane ve Fenotip İle Farkı Ne?

Genotip nedir sorusu için biyoloji alanında canlıların gen yapısına bakmak gerekir. Canlıların soy yapısının ne olduğunu anlatan bu kavrama genotip örnekleri ile de ulaşabiliriz. Büyük ve karmaşık olan DNA'da genotip ve fenotip neye göre belirlenir DNA yapısındaki gen dizilimleriyle ilgilidir. Bunların yanında kaç tane genotip oluşur bunu bireyin gen dizilimi ve DNA yapısı belirlemektedir. Bir hücrede birden fazla gen bulunurken buradaki genler canlının enzim ve protein sentezini yönetir.

Genotip Nedir?

Canlıların DNA'sındaki bütün genler genetik bilgidir. Bu genler, canlı bireylerin karakterlerini oluşturur. DNA'nın en küçük birimi genler olduğu için genotipler de genlerce oluşturulur. Soy yapı ya da kalıp yapı olarak da bilinir. Bunların yanında bir hücrede birden fazla gen bulunmaktadır. Bu genler enzim ve protein sentezini yöneterek bireyin genel yapısını oluştururlar.

Genotip Örnekleri Neler, Çeşitleri Kaç Tane?

Bir hücrede birden fazla gen DNA vardır. Bu DNA üzerindeki genlere bağlı genler, ayrı DNA'lar üzerindeki genlere de bağımsız genler denir. Genler, enzim ve protein sentezini yöneterek, bireyin dış yapısını (fenotipini) ortaya çıkartırlar. Baskın (dominant) genler, bireyin fenotipinde kendi varlığını her zaman gösterirken, çekinik (resesif) genler ise bireyin fenotipinde kendi varlığını sadece homozigotken gösterirler.

Bir bireyin eşeysiz üreme yoluyla meydana getirdiği bireylerin tümüne klon adı verilir. Klondaki bireylerin hepsinin genotipleri de aynıdır. Annenin genotipinin homozigot ya da heterozigot olmasına göre klondaki diğer bireylerin genotipi de homozigot ya da heterozigot olmaktadır. Karakter olarak homozigot olan bir bireyin kendisiyle aynı genotipte olan bir başka bireyle çaprazlanması sonucunda meydana gelen döle de arı döl adı verilir.

Fenotip İle Genotip Farkı Ne?

Bir organizmanın genetik varlığı genotip olarak adlandırılırken, çevreyle etkilendiğinde gözlemlenebilir özelliklerine fenotip denir. Genotip, gen çekirdeğinin yapısını belirlerken, fenotip gözlemlenebilir özellikleri kapsar. Çevresel etkilerden dolay iki birey de özdeş fenotip ya da genotiplere sahip olabilir.