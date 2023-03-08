Geoit Nedir? Geoit Hangi Şekildir, Yapısı Nasıldır, Örnekleri Neler?

Geoit nedir konusu coğrafyanın ilk konuları arasında yer alır. Dünyanın şeklini ve bu şekilden kaynaklı sonuçları anlayabilmek için bu kavrama detaylı açıklama getirmek gerekir. Dünyanın geoit şeklinin sonuçları neler konusu ise insan yaşamında önemli bir yere sahiptir. Bu bakımdan geoit hangi şekildir, yapısı nasıldır, örnekleri neler sorularının tüm yanıtlarını araştırdık ve sizler için bu cevapları haberimizin devamında paylaştık.

Geoit Nedir?

Geoit kelimesi Türkçe diline Fransızcadan geçmiştir. Karşılığı ise küre anlamına gelir. Dünyanın şeklini tanımlamak için geoit kelimesi kullanılır. Bu kelime küresel ya da küreye yakın olarak benzeyen cisimler için de kullanılabilir. Hem yukarıdan hem de aşağıdan basık bir şekli vardır. Bu nedenle de geoit kavramının küreden biraz daha farklı bir yapısı olduğu söylenebilir.

Dünyanın şekli geçmişten günümüze en çok tartışılan konulardan biri olmuştur. Özellikle Antik Roma ve Yunan dönemlerinde dünyanın hem kare hem de düz olduğu üzerinde durulmuştur. Ancak sonraki gelişmelerle birlikte dünyanın geoit bir şekilde olduğu net olarak anlaşılmıştır. Dünyanın şeklini belirtmek için de geoit kavramı kullanılmıştır. Tam olarak küre olmayan ancak küreye en yakın şekil olarak tanımlaması yapılabilir.

Dünyanın Geoit Şeklinin Sonuçları Neler?

Dünyanın geoit olmasının belli başlı sonuçları vardır. Bu sonuçlar insanların yaşam şekilleri üzerinde de etkili olmaktadır. Dünyanın şeklinin geoit olmasının en önemli sonuçları arasında şunları saymak mümkün olabilir:

Ekvatorun çevre uzunluğu kutupların çevre uzunluğuna göre çok daha fazladır. Buna göre Ekvator'daki uzunluk tam bir meridyenin dairesinin uzunluk ölçüsünden daha fazladır.

60 derece paralelinin çevre uzunluk ölçüsü de Ekvator çevre uzunluğunun yarısı kadar ölçüye sahiptir.

Ekvator yarı çapı kutuplardaki yarı çap ölçüsüne göre 21 km daha uzundur. Bu da yer çekiminin kutuplarda daha fazla olmasını sağlamıştır.

Bunlar dünyanın geoit olmasından kaynaklı olarak ortaya çıkan sonuçlardır. Ekvator çevresi kutuplar çevresinden 67 km daha uzundur. Bu şekle göre kutuplar da Dünya'nın merkezine Ekvator'a göre 21 km daha yakın bir mesafededir.

Dünyanın Küresel Şekle Sahip Olmasının Sonuçları

Dünyanın küresel şekle sahip olmasının da birtakım sonuçları bulunur. Bu sonuçlar arasında özellikle şunlardan bahsetmek mümkün olabilir:

Güneş ışınlarının dünyaya gelme açısında küçülme olur.

Cisimlerin gölge boyları daha da uzar.

Deniz ve okyanuslarda gerçekleşen bir buharlaşma miktarında azalma meydana gelir.

Paralellerin boylarında kısalma olur.

Haritalarda bozulmalar artar.

Tan ve gurup süreleri daha da uzar.

Meridyenler arasındaki mesafeler azalır.

Dünyadaki sıcaklık değerlerinde düşmeler olur.

Çizgisel hızda azalma olur.

Bitki örtüsünde ve çeşitlerinde değişiklikler gözlemlenir.

Kalıcı kar sınırı, orman üst sınırı ve yerleşme üst sınırı daha da alçalma gösterir.

Gece gündüz arasındaki farklar artış gösterir.

Kutuplarda termik yüksek basınç, Ekvator'da ise termik alçak basınç alanları oluşur

Kutup yıldızı da yalnızca Kuzey Yarım Küre'de izlenebilir.

Bunların yanında aydınlık ve karanlık yarım küreler meydana gelir. Aydınlanma çizgisi de bir çember halini alır. Bu sonuçlar da dünyanın küresel bir şekle sahip olmasından kaynaklı olarak ortaya çıkmaktadır. Gezegenin bu şekle sahip olması mevsimleri ve iklimleri, güneşin dünya üzerine gelişini etkilemektedir.

Geoit Şekil Nasıl Oluşur?

Dünya kutuplardan hafif basık bir şekildedir. Aynı zamanda Ekvator'dan da şişkince bir şekle sahiptir. Bu da geoit adı verilen bir şekil ortaya çıkarır. Bu şekil dünyanın kendi ekseni etrafında dönüşü sırasında oluşan merkez kaç kuvvetinin savrulması sonrasında ortaya çıkan bir şekildir. Halk arasında daha çok yumurtaya benzetilen bir şekildir.