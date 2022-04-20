Geometrik Dizi Toplam Formülü: Geometrik Dizi İlk N Terim Toplamı Ve Çarpımı Nasıl Bulunur?

Bu tanım, yan yana gelen sayıların ortak bir oran üzerinden kat şeklinde ilerlemesine verilen isim şekilde açıklanabilir. Herhangi bir sayıdan başlayarak aynı oran ile artan-azalan sayı dizilerini ifade eder. Belli bir formülü vardır. Geometrik dizi toplam formülü ismi verilen bu yöntem sayesinde dizide yer alan değerlerin saptanması söz konusu olur.

Geometrik Dizi Toplam Formülü

Geometrik dizi, ilk terim sonrasında gelen tüm sayıların sabit oran üzerinden çarpılmasına verilen isimdir. Genel anlamda diziler sabit sayı üzerinden çarpılarak devam eder. Bunlar kesirli sayılar veya doğal sayılar olabilir. Her zaman artarak ilerlemesi gerekmez. Çarpım sonucunda azalması da mümkündür.

Lise ve üniversite öğrencileri konu çalışmaları sonrasında zaman zaman formüllere ihtiyaç duyarlar. Bu formüller sayesinde sonuca ulaşmak ve pratik yapmak çok daha basit olmaktadır. Ardışık her terim arasında oran eşit olan diziye geometrik dizi ismi verilir.

Geometrik Dizi İlk N Terim Toplamı

Geometrik diziyi anlamak için ilk aşamada aritmetik diziyi hatırlamak gerekir. Bütün ardışık terimler arasında fark sabittir. İki terimden ilk terime d reel sayısı eklenmesi ile ikinci terim bulunması mümkün olur. Sonrasında da ikinci terime aynı d sayısı ekleyerek üçüncü terim bulunur. Bu şekilde devam eden dizilere aritmetik dizi ismi verilir.

Genel anlamda bakacak olursak aritmetik dizi, bir önceki terimin d fazlası olarak ifade edilir. Geometrik dizi ise her bir önceki terimin d katı olarak ifade edilmektedir. Fakat aritmetik dizide farklı olarak bu sabit sayı r ile gösterilir.

Geometrik dizide ikinci terimi elde etmek adına, 1. Terim kaçla çarpılırsa 3. Terimi bulmak için de ikinci terimi o sayı ile çarpmak gerekir. Bu şekilde devam ederek tüm terimleri bulmak söz konusu olur. Aritmetik dizi, ardışık terimlerin farkları eşit olduğu bir yöntemdir. Geometrik dizi ise bundan farklı olarak ardışık terimlerin oranları eşittir.

Geometrik dizi formülü üzerinden, konu ile alakalı çıkan tüm sorular çok pratik bir şekilde çözümlenebilir. Matematiğin karmaşık olarak görülen bu konusunda pratik kazanmak için çok fazla soru çözmek gereklidir.