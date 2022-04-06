Geometrik Ortalama Hesaplama Formülü: Geometrik Ortalama Nedir, İki Sayının Geometrik Ortalaması Nasıl Bulunur?

Geometrik ortalama işlemi, özellikle matematiğin temelini kavramak isteyen kişiler tarafından bilinmesi gereken önemli bir konu başlığıdır. İlk bakışta bir karmaşık olmasına karşın, formülün kavranması sonrasında hesaplama süreçleri son derece basit olmaktadır. Formül, ilk bakışta kişiler için zorlayıcı gelebilir. Aynı zamanda çok sayıda bilinmeyen vardır. Bu nedenle ezberleme süreci zor olabilmektedir.

Geometrik Ortalama Nedir?

Geometrik ortalama daha çok faiz oranları ve nüfus artış hesaplama işlemlerinde kullanılmaktadır. Aritmetik ortalamaya göre daha farklıdır. Aritmetik ortalama yapılırken ilk olarak öğeler toplanır. Fakat geometrik ortalama işlemlerinde öğelerin çarpılması gerekmektedir. Bunun yanında negatif sayılar ile geometrik ortalama elde etmek söz konusu değildir. Sadece pozitif sayılar üzerinden hesaplama yapılabilir.

Geometrik ortalama, bileşik yıllık büyüme oranı ya da zaman ağırlıklı getiri oranı olarak da isimlendirilebilir. Seri korelasyon için en uygun yöntemdir. Finansmanda tahvil getirileri, hisse senedi getirileri dahil çok sayıda işlem için gereklidir. İlköğretim çağında temeli atılması gereken bu ortalama işlemi, matematik problemleri, yüksek matematik gibi konularda oldukça işe yarar nitelik taşımaktadır.

Geometrik Ortalama Hesaplama Formülü

Geometrik ortalama hesaplama formülü x=√a.b olarak ifade edilebilir. Karekök içine, geometrik hesaplaması alınmak istenen sayıların yazılması gerekmektedir. Karekök içinde yer alan her rakam çarpılarak elde edilmektedir. Örnek olarak 3 ve 27 sayılarının geometrik ortalaması √3.27: x=√81'dir. Bu da 9 rakamına denk gelmektedir.

Formülün doğru bir şekilde ezberlenmesi halinde sonucu bulmak son derece basit olacaktır. Sadece 2 sayının değil, istediğimiz kadar sayının geometrik ortalamasını alabiliriz. Örnek olarak 4 tane sayının geometrik ortalamasını almak istersek bu 4 sayıyı çarpmamız, sonrasında da 4. Derecen kökünü almamız gerekmektedir.

Geometrik ve aritmetik ortalama kimi zaman karıştırılabilmektedir. Geometrik ortalama alınırken sayıların çarpılması, sonrasında da kaç tane sayı ise o derecede kökünün alınması gerekir. Aritmetik hesaplama yönteminde ise sayılarının toplanması ve kaç adet sayı ise o rakama bölünmesi yeterli olacaktır.