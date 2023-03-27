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Giriş Tarihi: 27.3.2023 10:50 Son Güncelleme: 27.3.2023 10:50

Georgia Hangi Ülke? Günümüzde Georgia Neresi, Türkçe Adı Ne?

Bazı ülkelerin uluslar arası literatürde kullanılan ismi ile ülke isimlerinin Türkçe karşılıkları birbirinden farklı olabilir. Georgia da bunlardan biridir. Georgia hangi ülke sorusu da birçok kişinin aklına gelir. Söz konusu ülkenin dünya haritasındaki konumu da merak edilenler arasındadır. Georgia neresi araştırması için dünya haritasını kullanabilirsiniz. Georgia Türkçesi konusunu sizler için araştırdık.

Georgia Hangi Ülke? Günümüzde Georgia Neresi, Türkçe Adı Ne?

Georgia hangi ülke araştırmasını "Türkiye'ye komşu ülkeler" eksenli de yapabilirsiniz. Georgia, ülkemize komşu ülkelerden biridir. Georgia neresi incelemesini ülkemizin çevresindeki ülkeleri inceleyerek yapabilirsiniz. Ülke isminin Türkçe karşılığı da çok kişinin merak ettiği konular arasındadır. Ülkemizde bu ülkenin ismi Georgia şeklinde kullanılmaz. Georgia Türkçesi ile ilgili merak edilenler yazımızın devamında.

Georgia Hangi Ülke?

Georgia, Gürcistan olarak bilinen ülkedir. Georgia, bu ülkenin orijinal ve İngilizce ismidir. Ülkemizde Georgia denildiğinde bu ülkenin ismi anlaşılmayabilir. Gürcistan, ülkemize sınır komşusu olan bir ülkedir. Başkenti Tiflis olan bu ülkeden, ülkemize göç etmiş çok sayıda vatandaşımız vardır. daha çok Artvin ve Ardahan yöresinde yaşayan Gürcü vatandaşlarımız, uzun yıllardır ülkemizde yaşarlar.

Georgia Neresi?

Gürcistan, ülkemizin kuzey doğu komşusu olan ve Ardahan iline sınır bir ülkedir. 69.700 km2 yüzölçümüne ile Gürcistan, ülkemizden çok daha küçük bir yüzölçümüne sahiptir. Ülkenin en kalabalık şehri 1.2 milyon nüfusu ile aynı zamanda başkenti olan Tiflis'tir.

Gürcistan'ın kuzey ve doğu tarafından Rusya, güneyinde Ermenistan ve Azerbaycan, batısında ise Türkiye ve Karadeniz vardır. Ülkemizle güçlü ticari ilişkileri olan Gürcistan, geçmişten günümüze önemini her zaman korumuştur.

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Georgia Hangi Ülke? Günümüzde Georgia Neresi, Türkçe Adı Ne?
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