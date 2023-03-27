Georgia Hangi Ülke? Günümüzde Georgia Neresi, Türkçe Adı Ne?

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Georgia Hangi Ülke?

Georgia, Gürcistan olarak bilinen ülkedir. Georgia, bu ülkenin orijinal ve İngilizce ismidir. Ülkemizde Georgia denildiğinde bu ülkenin ismi anlaşılmayabilir. Gürcistan, ülkemize sınır komşusu olan bir ülkedir. Başkenti Tiflis olan bu ülkeden, ülkemize göç etmiş çok sayıda vatandaşımız vardır. daha çok Artvin ve Ardahan yöresinde yaşayan Gürcü vatandaşlarımız, uzun yıllardır ülkemizde yaşarlar.

Georgia Neresi?

Gürcistan, ülkemizin kuzey doğu komşusu olan ve Ardahan iline sınır bir ülkedir. 69.700 km2 yüzölçümüne ile Gürcistan, ülkemizden çok daha küçük bir yüzölçümüne sahiptir. Ülkenin en kalabalık şehri 1.2 milyon nüfusu ile aynı zamanda başkenti olan Tiflis'tir.

Gürcistan'ın kuzey ve doğu tarafından Rusya, güneyinde Ermenistan ve Azerbaycan, batısında ise Türkiye ve Karadeniz vardır. Ülkemizle güçlü ticari ilişkileri olan Gürcistan, geçmişten günümüze önemini her zaman korumuştur.