Gerbera Çiçeğinin Anlamı Nedir, Neyi Simgeler, Gerbera Anlamı Nedir?

Gerbera çiçeği, birbirinden güzel renk çeşitliliğine sahiptir. Renkleri arasında sarı, beyaz, pembe, kırmızı, turuncu, lila ve yavruağzı vardır. Aynı zamanda, birden fazla geçişli renkleri olanlara da rastlamak mümkündür. Gerbera oldukça uzun ömürlü bir papatyadır. Genişlik ve boy bakımından 7 ve 10 santimetre arasındaki çiçeklerdir. Merkez çiçek diskinin rengi, koyu sarı, turuncu, açık bronz ve siyaha kadar gider. Bu çiçekler, bahçede ve saksıda fark etmeksizin iyi bakıldığında ilkbahar sonlarından sonbahara kadar çiçek verir.

Gerbera Çiçeğinin Özellikleri Nelerdir?

Kesme çiçekler arasında en yaygın olanlardan biri, Gerbera papatyalarıdır. Diğer kesme çiçeklerin aksine, oyulması zor ve dayanıklıdır. Bu onların en önemli özelliklerinden biridir. Yaklaşık olarak 10 güne kadar çıkabilen müthiş bir vazo ömrüne sahiptirler.

Gerberalar, renk bakımından çok zengindir. Farklı desen ve çiçeklenme biçimlerinde ortaya çıkarlar. Küçük bir ayçiçeği gibi görünen çok sayıda yapraktan oluşan katmanları vardır. Çiçeğin orta kısmındaki renkler sarı, krem veya koyu kahverenginin tonlarını taşır.

Papatyagiller ailesinin bir üyesi olan bu çiçeğin genel olarak bakımı kolaydır. Fakat bazı yıllar biraz daha fazla gübrelenmeleri gerekir.

Son derece dayanıklı ve uzun ömürlü kesme çiçeklerdir. Gerbera papatyaları genel olarak 15 ila 45 santimetreye kadar uzayabilir.

Gerbera Çiçeği Anlamı Nedir?

Eski Mısırlılar için bu çiçek, toprak anaya karşı duyulan dostluğu, güven duygusunu, güneşe olan bağımlılığı ve ihtiyacı sembolize eder.

Kelt mitolojisinde gerbera çiçeğinin ayrı bir anlamı vardır. Buna göre, çekilen sıkıntıları hafifleten ve iç huzuru sağlamaya yardımcı olan anlamına gelir. Çok eski bir Kelt efsanesine göre, dünyada herhangi bir çocuk öldüğünde Tanrı'nın yeryüzünü gerbera papatyaları ile donattığına inanılmıştır.

Kuzey Avrupa'nın kadim ırklarından biri olan İskandinav mitolojisindeki inanışa göre, aşk, bereket ve güzellik tanrıçası Freya'nın en sevdiği ve kutsal saydığı çiçektir. Farklı pek çok kültürdeki genel düşünceye göre bu çiçek, dostluk, samimiyet, sıcaklık, umut ve neşeyi temsil eder. Bu nedenle Gerbera papatyası mutluluk ve iyi niyet anlamlarına gelir.

Eskiden beri Gerbera'ya masumiyet, saflık ve neşe gibi anlamlar yüklenmiştir. Bu oldukça mantıklıdır, çünkü renkli ve ışıltılı renkleri sayesinde hüznü dağıtmaya yardımcı olur.

Mutluluğu Çağrıştıran Gerbera Çiçeğinin Anlamı?

Bir çiçek hediye edilerek, güzel bir dostluk perçinlenebilir. Takdir duygusu gösterilebilir veya sevgi ilan edilebilir. Birçok çiçekle belirli bir mesajı iletmek mümkündür. Fakat Gerberalar söz konusu olduğunda, tek bir anlamdan söz etmek biraz zordur.

Yunanlılar, Romalılar zamanında ve Orta Çağ'da çiçeklerin sembolizmi çok önemli bir yere sahip olmuştur. Birçok çiçeğe belirli bazı anlamlar yüklemiş ve mesajlarını bu yolla iletmişlerdir. Sembolik anlamlar genellikle dini uygulamalardan türetilmiştir.

Gerbera güzel bir çiçektir ve her zaman olumlu bir mesaj taşır. Renkleri de duruma bağlı olarak kendi anlamlarını sembolize eder.

Kırmızı olanları, elbette her zaman sevgiyi sembolize eder.

Birini cesaretlendirmek ve ona güç dilemek isteyenler, turuncu Gerbera vermelidirler. Çünkü güç ve canlılık anlamını taşır.

Sarı Gerbera cenaze çiçekçiliğinde yaygın olarak kullanılır. Ölen kişi ile geçirilen mutlu anların bir sembolüdür.

Gerbera Anlamı Nedir?

Temelde bir tür tropikal papatya olan Gerbera'ya adını, Almanya'nın ünlü doğa bilimcisi Traugott Gerber'in soyadı vermiştir. Latince'de çiçeğe Gerbera jamesonii denir ve çoğu dilde Gerbera şeklinde bilinir.