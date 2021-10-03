Gerçek Eş Anlamlısı Nedir? Gerçek Kelimesinin Eş Anlamlısı

Öz Türkçe bir kelime olan 'gerçek' kelimesinin 4 tane eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu kelimeler cümle içinde birbirlerinin yerlerine kullanılabilmektedirler. Bu eş anlamlı kelimeleri öğrenmek kelime dağarcığımızı güçlendirir.

GERÇEK KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Asıl (Arapçadan dilimize geçmiştir.)

Başlıca (Öz Türkçe bir kelimedir.)

Hakiki (Arapçadan dilimize geçmiştir.)

Sahici (Arapçadan dilimize geçmiştir.)

Bu dört kelime de gerçek kelimesi ile aynı anlamı taşımaktadır. Bu kelimeler cümle içerisinde gerçek kelimesi yerine kullanılabilmekte ve herhangi bir anlatım bozukluğuna sebep olmamaktadır.

Gerçek kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı ise "truth" ve "fact" kelimeleridir.

GERÇEK KELİMESİNİN ANLAMI

Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre 'gerçek' kelimesinin anlamları şunlardır:

Yalan olmayan, doğru olan şey.

Hakikat.

Doğruluk.

Bir durum, nesne ya da nitelik olarak var olan ve varlığı inkar edilemeyen, olgu durumunda, hakiki.

Aslında uygun nitelikleri olan, sahici.

Temel, başlıca.

Doğadaki gibi olan, olduğu gibi yansıtan.

Yapay olmayan.

Düşünülüp tasarlanan şeylere karşıt olarak var olan.

GERÇEK KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Gerçekler canımı çok acıtacak olsa da öğrenmek istedim.

Sana bazı gerçekleri anlatmam gerekiyor artık.

Yapay çiçek yerine gerçek çiçekleri tercih ederim.

GERÇEĞİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM