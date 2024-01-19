Gerçek hayat problemlerini matematik kullanarak çözebilme yetisi kazanacaklar

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin hazırladığı materyaller; matematikte zorlanan öğrencilerin daha etkili bir şekilde öğrenmelerine katkı sağlamayı ve matematikle günlük hayattaki problemler arasında bağ kurmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. Oluşturulan tüm materyaller, gerçek hayattan uyarlanan matematiksel modeller ve modelleme sürecini içeriyor.

Hazırladıkları materyalleri, kullanılmak üzere Dikmen İlkokulu'na hediye eden Yakın Doğulu öğretmen adayları, hazırladıkları posterlerin ilkokul öğrencileri tarafından eğitim materyali olarak kullanılacak olmasından dolayı büyük bir mutluluk yaşadıklarını ifade ettiler. Dikmen İlkokulu Müdürü Özgül Davulcu ise okullarında başarıyı her zaman ön planda tuttuklarını ve Yakın Doğulu öğretmen adaylarının okullarına yaptıkları bu anlamlı katkıdan çok mutlu olduklarını ifade etti.

Projenin yürütülmesinde görev alan Yakın Doğu Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Tezer ise projenin amacının ilkokul öğrencilerinin matematik başarılarını artırmak olduğunun altını çizdi. Prof. Dr. Tezer, materyallerin hazırlanmasında yeni eğitim ve öğretim teorilerinin kullanıldığını belirterek "Hazırlanan materyaller, öğrencilere gerçek hayat problemlerini matematik kullanarak çözebilme yetisi kazandıracak. Bu sayede de öğrencilerin matematikle olan bağları güçlenecek" ifadelerini kullandı.