Gerçek Kökleri Ve İletim Demetleri Olmayan Bitki Örneği Hangisi? Gerçek Kökleri Ve İletim Demetleri Olmayan Bitki Örnekleri

Gerçek kökleri ve iletim demetleri olmayan bitki örneği üzerine araştırma yapan kişilere Plantae aleminin bilimsel sınıflandırmasına yönelik olan bilgiler aktarılmalıdır. Çünkü bu sayede gerçek kökleri ve iletim demetleri olmayan bitki örnekleri hakkında net açıklamalar yapılabilir. Ayrıca bu gruba dahil olan Plantae alemi üyeleri sıralanırken "Tüm bitkilerde iletim demeti var mı?" sorusuna da cevap verilmiş olacaktır.

Gerçek Kökleri ve İletim Demetleri Olmayan Bitki Örneği Var Mıdır?

Bitkilerin nasıl sınıflandırıldığı incelendiği takdirde gerçek kökleri ve iletim demetleri olmayan türlerin varlığı hakkında bilgi edinilmesi mümkündür. Bu bağlamda Plantae aleminin ilk olarak tohumsuz ve damarlı tohumlu bitkiler şeklinde alt sınıflara ayrıldığı söylenebilir. Bu alt sınıflar çiçeksiz ve çiçekli bitkiler olarak da adlandırılır. Çiçekli bitkilerin kendi aralarında açık ve kapalı tohumlu olanlar şeklinde sınıflandırıldığı görülür. Kapalı tohumlu bitkiler de tek ve çift çenekli olanlar şeklinde gruplandırılır. Çiçeksiz bitkiler ise yalnızca damarsız ve damarlı olarak adlandırılan alt sınıflarda ele alınır. Bu bağlamda "Tüm bitkilerde iletim demeti var mı?" sorusuna "hayır" olarak yanıt verilmesi mümkündür.

Bitkiler alemine ait olan canlıların tohumsuz olanları mevcuttur. Tohumsuz ve damarsız olan canlılar ise her bir bitkide kök ve iletim demetinin var olmadığını gösterir. Çiçeksiz yani tohumsuz bitkilerin alt sınıflarından olan damarsız grubuna dahil olan canlıların üreme ve gelişim evreleri bakımından diğer türlerden ayrıldığı bilinir. Dolayısıyla gerçek kökleri ve iletim demetleri olmayan bitkilerin üreme ve gelişim evrelerinde tohum ve çiçek oluşturmadığı belirtilmelidir. Plantae alemine yönelik olarak yapılan bilimsel sınıflandırma dikkate alındığı zaman gerçek kökleri ve iletim demetleri olmayan bitki örnekleri aşağıdaki gibi sıralanabilir: