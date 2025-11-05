Gerçek tatilin formülü: Az ekran, bol gün ışığı

Eğitimciler, tatilin sadece derslerden değil, dijital baskıdan da uzaklaşma dönemi olması gerektiğini vurguluyor. SABAH'a konuşan rehber öğretmenler "Bir kitap okumak, ailece kahvaltı yapmak ya da doğada yürüyüşe çıkmak bile çocuk için güçlü bir yenilenme sağlar. Tatili planlarken etkinlik değil, denge hedeflenmeli. Tatilde çocukları sürekli 'ders tekrarına zorlamak' da doğru değil. Zihin farklı bir meşguliyetle dinlenir. Ekransız zamanlar üretkenliği artırır" uyarısında bulundu. 10 Kasım'da başlayacak ara tatil, yalnızca öğrenciler için değil, aileler için de dijital alışkanlıkları gözden geçirme fırsatı sunuyor. "Gerçek tatil, ekran ışığında değil, gün ışığında yaşanır"diyen uzmanlar ailere şu mesajı verdi: "Tatil boyunca telefon değil, doğa konuşsun. Çocuklar sanal dünyadan değil, hayatın içinden güç alsın. Çünkü tatilin en büyük tehlikesi, hâlâ elimizde tuttuğumuz o ekranlar''