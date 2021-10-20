Gerçek Zıt Anlamlısı Nedir? Gerçek Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Türkçede kelimeler birbiriyle etkileşim halindedir. Bundan dolayı zamanla kelimelerin anlamları da artmıştır. Gerçek sözcüğü de bu sözcükler arasındadır. İçerdiği pek çok anlamla beraber büyük bir anlam dağarcığı oluşturmuştur.
GERÇEK KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?
Günlük sohbette bazı kelimeleri oldukça sık kullanmaktayız. Bu kelimeler genel olarak çok kapsamlı bir anlamı ifade etmektedir. Gerçek kelimesi bu belirttiğimiz özelliklere sahiptir. Genel olarak gerçek anlamıyla kullanılsa da çoğunlukla terim anlamıyla da kullanılmaktadır. Bu bilgilere baktığımızda gerçek sözcüğünün anlamları şu şekildedir:
GERÇEK KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI
Gerçek sözcüğünün anlam ilişkilerini daha iyi kavramak için anlamlarını iyi bilmek gerekir. Yukarıda belirtilen anlamlar ışığında gerçek sözcüğünün anlam ilişkilerini daha iyi çözümleyebiliriz. Anlam ilişkilerinden en önemlilerinden biri de zıt anlamdır. Gerçek sözcüğünün zıt anlamlıları 'sahte, düzmece, düş, hayal, yalan, asılsız' gibi sözcüklerdir. Bu sözcükleri daha iyi kavramak için şu örnekleri verebiliriz:
GERÇEK KELİMESİNE BENZER KELİMELER
Gerçek kelimesi hem anlam bakımından hem de anlam ilişkisi bakımından oldukça zengin bir kelimedir. Bundan dolayı da birçok kelimeyle etkileşim halindedir. Bu kelimeleri şu şekilde sıralayabiliriz: