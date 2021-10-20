Gerçek Zıt Anlamlısı Nedir? Gerçek Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Türkçede kelimeler birbiriyle etkileşim halindedir. Bundan dolayı zamanla kelimelerin anlamları da artmıştır. Gerçek sözcüğü de bu sözcükler arasındadır. İçerdiği pek çok anlamla beraber büyük bir anlam dağarcığı oluşturmuştur.

GERÇEK KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Günlük sohbette bazı kelimeleri oldukça sık kullanmaktayız. Bu kelimeler genel olarak çok kapsamlı bir anlamı ifade etmektedir. Gerçek kelimesi bu belirttiğimiz özelliklere sahiptir. Genel olarak gerçek anlamıyla kullanılsa da çoğunlukla terim anlamıyla da kullanılmaktadır. Bu bilgilere baktığımızda gerçek sözcüğünün anlamları şu şekildedir:

El ile tutulup göz ile görülecek biçimde tam anlamıyla var olan, varlığı hiçbir biçimde yadsınamayan, bir durum, bir olgu, bir nesne ya da bir nitelik olarak var olan.

Kendisi gibi olan, aslına uygun bulunan, yapay olmayan.

Doğadaki gibi olan, doğayı, var olanı olduğu gibi veren, yansıtan.

Başlıca, ana, temel, asıl.

Doğru olan, yalan olmayan şey.

Bireşim yoluyla elde edilmeyip doğal olarak var olan şey, yapay olmayan şey.

Gerçek durum, var olan şeylerin tümü, gerçeklik.

Bilinçten bağımsız olarak var olan.(felsefe terimi)

Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan.(felsefe terimi)

Nesnel olan ve olanağın yerine gelmesi sonucunda ortaya çıkan (durum, koşul, nesne).(toplum bilimi)

GERÇEK KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Gerçek sözcüğünün anlam ilişkilerini daha iyi kavramak için anlamlarını iyi bilmek gerekir. Yukarıda belirtilen anlamlar ışığında gerçek sözcüğünün anlam ilişkilerini daha iyi çözümleyebiliriz. Anlam ilişkilerinden en önemlilerinden biri de zıt anlamdır. Gerçek sözcüğünün zıt anlamlıları 'sahte, düzmece, düş, hayal, yalan, asılsız' gibi sözcüklerdir. Bu sözcükleri daha iyi kavramak için şu örnekleri verebiliriz:

Bazı gerçekleri öğrenmem ne yazık ki çok zamanımı aldı.

Sahte kahramanların olduğu bir ülkede başarıdan ve bağımsızlıktan bahsetmek mümkün değildir.

Bu düş bizi hep çukurlara düşürmektedir.

İnsan yalanı avuç avuç içer de, bir damla gerçeği yutamaz.

GERÇEK KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Gerçek kelimesi hem anlam bakımından hem de anlam ilişkisi bakımından oldukça zengin bir kelimedir. Bundan dolayı da birçok kelimeyle etkileşim halindedir. Bu kelimeleri şu şekilde sıralayabiliriz: