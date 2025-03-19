Gerçeküstü Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Gerçek Üstü Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Dil, sadece iletişim kurmamızı sağlayan bir araç değil, aynı zamanda düşüncelerimizi ve hayallerimizi şekillendiren bir aynadır. "Gerçeküstü" kelimesi, tam da bu noktada karşımıza çıkar. Bu kelime, bizi gerçeğin sınırlarını zorlamaya ve bilinçaltımızın derinliklerini keşfetmeye davet eder. Gerçeküstü nasıl yazılır, TDK'ye üstü ayrı mı bitişik mi yazılır demeden önce bu kelime, özellikle edebiyat ve sanat akımları arasında yer alan bir terim olarak kullanıldığı için belirli bir yazım kuralına sahiptir.

Gerçeküstü Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre bu kelimenin doğru yazımı "gerçeküstü" şeklinde bitişik olmalıdır.

Yanlış kullanım: gerçek üstü

gerçek üstü Doğru kullanım: gerçeküstü

Bu kelimenin birleşik yazılmasının sebebi, gerçeküstü kavramının edebiyat ve sanat akımlarında yer alan "sürrealizm" akımını karşılayan bir terim olmasıdır. Kelime tek başına yeni bir anlam kazandığı için birleşik yazılmaktadır.

TDK'ye Göre Gerçek Üstü Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne göre, kelimenin doğru yazılışı "gerçeküstü"dür. "Gerçek üstü" şeklindeki yazım yanlıştır. Kelimenin doğru yazılışı ve anlamı şöyledir: