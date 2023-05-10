Gerede Nerede? Gerede Nereye Bağlı, Hangi İlin Sınırlarında?

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Gerede Nerede?

Gerede, Bolu iline bağlı olan ilçelerden biridir. Söz konusu ilçe, D 80 karayolunun kesişim noktasında yer almaktadır. Karadeniz İstanbul ve Ankara İstanbul yolunun kesişim noktası burasıdır. Kuzey Anadolu otoyolu, Karadeniz'den gelen araçlar için burada başlamaktadır. Gerede küçük bir ilçe olmasına rağmen bu stratejik önemi sayesinde herkes tarafından bilinen bir yerleşim yeridir.

Gerede'ye Nasıl Gidilir?

Gerede, yol güzergâhında olan bir ilçedir. Bu nedenle ilçeye ulaşmak için ekstra bir gayret sarf etmenize gerek yoktur. Bolu ile Gerede arasındaki mesafe yaklaşık 54 km'dir. İstanbul Gerede arasındaki mesafe ise 311 km'dir. Gerede Ankara arasındaki mesafe de merak edilenler arasındadır. Söz konusu iki yerleşim yeri arasındaki mesafe 145 km'dir.

Gerede, Bolu'nun küçük ilçelerinden biridir. Fakat yol güzergâhında olması nedeniyle çok sayıda otobüs firması bu ilçeye uğramaktadır. Karadeniz istikametinden gelen araçların ücretli otobana girdiği yer de Gerede'dir. Karadeniz'den gelen yol İstanbul ve Ankara istikametine Gerede'de ayrılır. Aynı şekilde ücretsiz yol da bu ilçeden devam etmektedir.